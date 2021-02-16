Биатлон: где и когда смотреть женскую индивидуальную гонку на чемпионате мира

16 февраля, 2021, 07:45

Сегодня, 16 февраля, на чемпионате мира по биатлону состоится индивидуальная гонка среди женщин

Об этом сообщает Еспресо.TV .

Чемпионат мира по биатлону проходит с 10 по 21 февраля. На турнире будет разыграно одиннадцать комплектов медалей: 6 - в личных гонках и 5 - в эстафетах.

Украину в гонке представят Елена Пидгрушная, Юлия Джима, Вита Семеренко и Анастасия Меркушина. Вне заявки остались Дарья Блашка и Валентина Семеренко.

Чемпионат мира-2021

Поклюка (Словения)

16 февраля

13:05 - индивидуальная гонка, женщины

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