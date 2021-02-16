Биатлон: где и когда смотреть женскую индивидуальную гонку на чемпионате мира
16 февраля, 2021, 07:45
Сегодня, 16 февраля, на чемпионате мира по биатлону состоится индивидуальная гонка среди женщин
Об этом сообщает Еспресо.TV .
Чемпионат мира по биатлону проходит с 10 по 21 февраля. На турнире будет разыграно одиннадцать комплектов медалей: 6 - в личных гонках и 5 - в эстафетах.
Украину в гонке представят Елена Пидгрушная, Юлия Джима, Вита Семеренко и Анастасия Меркушина. Вне заявки остались Дарья Блашка и Валентина Семеренко.
Чемпионат мира-2021
Поклюка (Словения)
16 февраля
13:05 - индивидуальная гонка, женщины
- Напомним, 10 февраля сборная Украины финишировала четвертой в смешанной эстафете чемпионата мира по биатлону в словенской Поклюке.
- После финиша Елена Пидгрушная обвинила шведку Анну Эберг в неспортивной борьбе во время заключительного этапа смешанной эстафеты на чемпионате мира.
- Украинцы Артем Прима и Дмитрий Пидручный финишировали в топ-25 мужского спринта на чемпионате мира по биатлону
- 13 февраля в спринтерской гонке на чемпионате мира лучшей из украинок стала Елена Пидгрушная, которая финишировала 11-й.
- 14 февраля Артем Прима в гонке преследования поднялся с 20-го на восьмое место.
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