Биатлон: Пидгрушная ворвалась в топ-7 в гонке преследования на ЧМ
Об этом сообщает Еспресо.TV.
Елена Пидгрушная стартовала 11-й, поскольку на этой позиции финишировала накануне в спринте. Украинка безупречно преодолела все четыре огневых рубежа, последний из которых покинула десятой. Олимпийская чемпионка отлично преодолела последний круг и сумела выйти на седьмое место.
Золото получила норвежка Тирил Екгофф, которая, несмотря на два промаха, удержалась на первой позиции, на которой начинала гонку. Таким образом, она уже выиграла третье золото в Поклюке: кроме победы в спринте и пасьюте, норвежка стала чемпионкой мира в смешанной эстафете.
Серебро досталось Лизе Терезе Хаузер из Австрии, бронза - у Анаис Шевалье-Буше из Франции.
Чемпионат мира по биатлону
Поклюка (Словения)
женщины
Гонка преследования, 10 км
14 февраля
1 (1). Тирил Екгофф (Норвегия) - 30.38,1 (2 штрафных круга)
2 (9). Лиза Тереза Хаузер (Австрия) - отставание 17,3 (1)
3 (2). Анаис Шевалье-Буше (Франция) - 33,0 (2)
7 (11). Елена Пидгрушная (Украина) - 1.13,9 (0)
24 (14). Дарья Блашко (Украина) - 2.59,2 (3)
25 (37). Юлия Джима (Украина) - 2.59,4 (3)
- Напомним, 10 февраля сборная Украины финишировала четвертой в смешанной эстафете чемпионата мира по биатлону в словенской Поклюке.
- После финиша Елена Пидгрушная обвинила шведку Анну Эберг в неспортивной борьбе во время заключительного этапа смешанной эстафеты на чемпионате мира.
- Украинцы Артем Прима и Дмитрий Пидручный финишировали в топ-25 мужского спринта на чемпионате мира по биатлону
- 13 февраля в спринтерской гонке на чемпионате мира лучшей среди украинок стала Елена Пидгрушная, которая финишировала 11-й.
- 14 февраля Артем Прима в гонке преследования поднялся с 20-го на восьмое место.
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