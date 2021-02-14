Биатлон: Пидгрушная ворвалась в топ-7 в гонке преследования на ЧМ

14 февраля, 2021, 17:22

Украинская биатлонистка Елена Пидгрушная финишировала седьмой в гонке преследования на чемпионате мира в Поклюке

Об этом сообщает Еспресо.TV.

Елена Пидгрушная стартовала 11-й, поскольку на этой позиции финишировала накануне в спринте. Украинка безупречно преодолела все четыре огневых рубежа, последний из которых покинула десятой. Олимпийская чемпионка отлично преодолела последний круг и сумела выйти на седьмое место.

Золото получила норвежка Тирил Екгофф, которая, несмотря на два промаха, удержалась на первой позиции, на которой начинала гонку. Таким образом, она уже выиграла третье золото в Поклюке: кроме победы в спринте и пасьюте, норвежка стала чемпионкой мира в смешанной эстафете.

Серебро досталось Лизе Терезе Хаузер из Австрии, бронза - у Анаис Шевалье-Буше из Франции.

Чемпионат мира по биатлону

Поклюка (Словения)

женщины

Гонка преследования, 10 км

14 февраля

1 (1). Тирил Екгофф (Норвегия) - 30.38,1 (2 штрафных круга)

2 (9). Лиза Тереза Хаузер (Австрия) - отставание 17,3 (1)

3 (2). Анаис Шевалье-Буше (Франция) - 33,0 (2)

7 (11). Елена Пидгрушная (Украина) - 1.13,9 (0)

24 (14). Дарья Блашко (Украина) - 2.59,2 (3)

25 (37). Юлия Джима (Украина) - 2.59,4 (3)

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