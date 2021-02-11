112 Украина и NewsOne обошлись Козаку в 103 млн грн, которые он занял через российские банки в "оффшорке" гражданской жены, - Центр противодействия коррупции

11 февраля, 2021, 10:59

Народный депутат от ОПЗЖ Тарас Козак приобрел телеканалы 112 Украина и NewsOne за 103 млн грн, которые он одолжил через российские банки в оффшорной компании гражданской жены Натальи Лавренюк

Об этом говорится в колонке Центра противодействия коррупции (ГПК) на Украинской правде .

Так, расследование ГПК показало, что телеканалы 112 Украина и NewsOne обошлись Козаку на сумму 103 млн грн, которые он платил швейцарским фирмам в 2018-2019 годах через Беларусь. Основные сбережения на сумму 8 млн евро он держит в Беларуси, в частности в Абсолютбанк белорусского олигарха Николая Воробья, который в 2019 году стал совладельцем 1,1 тыс. км нефтепровода в Украине.

При этом отмечается, что основные доходы Козак получает в виде дивидендов кипрской фирмы Turul Investments Limited, владельцем которой он стал в 2012 году. Задекларированная официальная цель деятельности компании - холдинг бизнес-инвестиций. Но основные финансовые поступления в 2013-2015 годах компания получала в виде многомиллионных кредитов, выданных на льготных условиях от других связанных между собой оффшорных фирм. В ГПК отметили, что эти кредиты часто возвращались и списывались в ходе финансовых манипуляций.

Компания, которая на протяжении многих лет показывала убытки, сгенерированную первый доход в размере 36,6 млн грн только в 2017 году. В дальнейшем Turul Investment Limited становится основным источником доходов Козака, ежегодно растут в геометрической прогрессии - 128,8 млн грн в 2018 году и 237 400 000 грн в 2019 году.

По информации ГПК, первые большие дивиденды Козак получил в рублях - на сумму 76,2 млн, что составляло 1,1 млн евро. Получение дивидендов он задекларировал 21 декабря 2017 в гривне - на сумму 36,3 млн грн, что и составляет 1,1 млн евро в эквиваленте.

В свою очередь, средства на выплату дивидендов Turul Investment Limited получила от другой компании - Hakail limited, которая, в свою очередь, заняла их Teteos Global Limited под 3,5% годовых с выплатой до 30 декабря 2020 года. Именно эти деньги пошли на выплату дивидендов Turul, а впоследствии и Тарасу Козаку. И неизвестно, эти кредиты выплачивались назад.

Компания Teteos Global Limited, по данным ГПК, принадлежит Наталии Лавренюк - гражданской жене Козака, которую он в обход закона не вносил в декларацию. В расследовании говорится, что Наталья Лавренюк вместе с женой Виктора Медведчука имеют компании по добыче нефти в России и продают ее на Запад. И Teteos Global Limited - одна из компаний, на которую оформлен нефтяной бизнес Медведчука в обход американских санкций.