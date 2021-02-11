Наши не закрывали, закрывали их, - Зеленский о вероятности закрытия телеканала "НАШ"

11 февраля, 2021, 20:34

Об этом он заявил на пресс-брифинге во время рабочей поездки на Донбасс, передает ОПУ .

Зеленский отметил, что решением Совета национальной безопасности и обороны Украины наложены санкции на телеканалы, которые финансируются с временно оккупированной территории и из государства-агрессора.

"Наши телеканалы не закрывали. Мы закрывали их", - отметил президент в ответ на вопрос, закрывать телеканал "НАШ".

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