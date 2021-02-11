Наши не закрывали, закрывали их, - Зеленский о вероятности закрытия телеканала "НАШ"
11 февраля, 2021, 20:34
Президент Владимир Зеленский прокомментировал вероятность закрытия телеканала "НАШ" и заявил, что санкции ввели именно против телеканалов 112 Украина, NewsOne и ZIK, поскольку они финансируются с временно оккупированной территории и из государства-агрессора
Об этом он заявил на пресс-брифинге во время рабочей поездки на Донбасс, передает ОПУ .
Зеленский отметил, что решением Совета национальной безопасности и обороны Украины наложены санкции на телеканалы, которые финансируются с временно оккупированной территории и из государства-агрессора.
"Наши телеканалы не закрывали. Мы закрывали их", - отметил президент в ответ на вопрос, закрывать телеканал "НАШ".
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- Напомним, 2 февраля президент Владимир Зеленский ввел в действие решение СНБО о санкции против телеканалов ZiK, NewsOne и 112 Украину и их формального владельца нардепа от ОПЗЖ Тараса Козака.
- 9 февраля в Верховный суд поступил еще один иск к президенту Владимира Зеленского с требованием признать незаконным указ, вводящий в действие решение Совета национальной безопасности и обороны о санкциях в отношении телеканалов 112 Украина, NewsOne и ZIK.
- 10 февраля Верховный суд отказал в рассмотрении двух исков, в которых требовали приостановить действие указа президента Владимира Зеленского о блокировании 112 Украина, NewsOne и ZIK.
- Впоследствии, "Европейская Солидарность" инициировала принятие ряда нормативных актов, направленных на борьбу с российской пропагандой и противодействие коллаборационизма
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