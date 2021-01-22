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Дубинский заявил, что Монобанк предложил ему закрыть счет

Нардеп фракции "Слуга народа" Александр Дубинский заявил, что виртуальный Монобанк предложил ему закрыть счет

Об этом он написал на своей странице в Facebook .

"Дорогой Друг-банкир! Работники созданного тобой monobank засуетились, чего-то испугались и под внешним воздействием усиленно предлагают мне закрыть счет в этом банке. Ну, чтобы якобы не иметь лишних проблем. Так ты передай им, что я этого делать не буду. Принципиально" , - отметил Дубинский.

Он отметил, что оставил на счету 30 грн.

"Хотя уверен, что эта оплата за специфические услуги не понадобится", - добавил нардеп.

  • Напомним, Минфин США ввел санкции за вмешательство в выборы. В санкционном списке оказались Дубинский, Онищенко и ТРК "ЭРА".
  • Бывший посол Украины в США Валерий Чалый заявил, что американские санкции против нардепа Александра Дубинского являются сигналом президенту Владимиру Зеленскому.
  • Народный депутат от фракции "Слуга народа" Александр Дубинский заявил, что не планирует выходить из фракции после того, как США наложили на него санкции.

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