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Разумков сообщил в Раде, что Дубинского исключили из "Слуги народа"


фото: ukrinform
Спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков объявил об исключении депутата ВР Александра Дубинского из фракции "Слуга народа"

Об этом сообщает Эспрессо.TV.

"Согласно статье 60 закона о регламенте Верховной Рады, сообщаю об исключении из состава депутатской фракции политической партии "Слуга народа" в Верховной Раде народного депутата Украины Дубинского Александра Анатольевича", - отметил Разумков.

Напомним, исключения нардепа Дубинского из фракции "Слуги народа" поддержали более 180 народных депутатов.

  • Напомним, 11 января нардепа от фракции "Слуга народа" Александра Дубинского внесли в санкционный список США за вмешательство в выборы
  • Впоследствии, Дубинский заявил, что монобанк предложил ему закрыть счет
  • 26 января НБУ предупредил банки о рисках сотрудничества с Дубинский
  • 28 января YouTube удалил канал народного депутата и экс-журналиста Александра Дубинского, отметив, что он нарушает правила сообщества.

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