Разумков сообщил в Раде, что Дубинского исключили из "Слуги народа"
2 февраля, 2021, 11:00
Спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков объявил об исключении депутата ВР Александра Дубинского из фракции "Слуга народа"
Об этом сообщает Эспрессо.TV.
"Согласно статье 60 закона о регламенте Верховной Рады, сообщаю об исключении из состава депутатской фракции политической партии "Слуга народа" в Верховной Раде народного депутата Украины Дубинского Александра Анатольевича", - отметил Разумков.
Напомним, исключения нардепа Дубинского из фракции "Слуги народа" поддержали более 180 народных депутатов.
- Напомним, 11 января нардепа от фракции "Слуга народа" Александра Дубинского внесли в санкционный список США за вмешательство в выборы
- Впоследствии, Дубинский заявил, что монобанк предложил ему закрыть счет
- 26 января НБУ предупредил банки о рисках сотрудничества с Дубинский
- 28 января YouTube удалил канал народного депутата и экс-журналиста Александра Дубинского, отметив, что он нарушает правила сообщества.
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