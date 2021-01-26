НБУ предупредил банки о рисках сотрудничества с Дубинским
Об этом пишет Лига.Бизнес .
В издании напомнили, что в санкционный список попали семь граждан Украины: депутат от Слуги Народа Александр Дубинский, экс-прокурор Константин Кулик, экс-депутат Александр Онищенко, бизнесмены Антон Симоненко, Андрей Телиженко, Петр Журавель. Также под санкциями оказались компании "Эра Медиа", информационное агентство "Онли Ньюз", компания "Скептик" и сайт NABULeaks, связанные с депутатом Андреем Деркачем.
"В связи с этим обращаем внимание на риски, связанные с осуществлением финансовых операций с лицами, включенными в OFAC SDN List, и считаем нужным предложить финансовым учреждениям принять надлежащие меры предосторожности с целью управления такими рисками", - говорится в письме НБУ , что в распоряжении Лиги.
- Напомним, ранее Дубинский заявил , что монобанк предложил ему закрыть счет.
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