НБУ предупредил банки о рисках сотрудничества с Дубинским

26 января, 2021, 13:57

Национальный банк Украины сообщил банкам о санкциях, которые были введены США против народного депутата Александра Дубинского, и предупредил о рисках сотрудничества с подсанкционными лицами

Об этом пишет Лига.Бизнес .

В издании напомнили, что в санкционный список попали семь граждан Украины: депутат от Слуги Народа Александр Дубинский, экс-прокурор Константин Кулик, экс-депутат Александр Онищенко, бизнесмены Антон Симоненко, Андрей Телиженко, Петр Журавель. Также под санкциями оказались компании "Эра Медиа", информационное агентство "Онли Ньюз", компания "Скептик" и сайт NABULeaks, связанные с депутатом Андреем Деркачем.

"В связи с этим обращаем внимание на риски, связанные с осуществлением финансовых операций с лицами, включенными в OFAC SDN List, и считаем нужным предложить финансовым учреждениям принять надлежащие меры предосторожности с целью управления такими рисками", - говорится в письме НБУ , что в распоряжении Лиги.

Напомним, ранее Дубинский заявил , что монобанк предложил ему закрыть счет.

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