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Espreso.tvОбществоВ Киеве за двое суток выпало 35 см снега

В Киеве за двое суток выпало 35 см снега


фото: reuters
Мощный циклон охватил всю Украину, снегопады не прекращаются третий день. В Киеве за двое суток выпало 35 сантиметров снега

Об этом заявил во время брифинга мэр города Киева Виталий Кличко.

"По данным синоптиков, за двое суток в нашем городе выпало 35 сантиметров осадков", - сказал он.

Кличко отметил, что почти весь коммунальный транспорт расчищает снег в столице.

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Несмотря на это, общественный транспорт работает, но без соблюдения графика. В городе случаются значительные пробки.

Поэтому киевлян призывают по возможности не ездить на авто во время снегопада.

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