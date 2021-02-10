В Киеве за двое суток выпало 35 см снега
10 февраля, 2021, 13:19
Мощный циклон охватил всю Украину, снегопады не прекращаются третий день. В Киеве за двое суток выпало 35 сантиметров снега
Об этом заявил во время брифинга мэр города Киева Виталий Кличко.
"По данным синоптиков, за двое суток в нашем городе выпало 35 сантиметров осадков", - сказал он.
Кличко отметил, что почти весь коммунальный транспорт расчищает снег в столице.
Читайте также: Синоптик Наталья Диденко предупредила о снеге, дожде и порывистом ветре 10 февраля
Несмотря на это, общественный транспорт работает, но без соблюдения графика. В городе случаются значительные пробки.
Поэтому киевлян призывают по возможности не ездить на авто во время снегопада.
- Напомним, 8 февраля столица оказалась неготовой к снегопаду: город сковали пробки.
- Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям обустроила пункты обогрева для водителей на восьми въездах в Киев.
- 9 февраля на улицы города полиция вывела БТР, чтобы толкать машины, которые застряли в снегу.
- 10 февраля для уборки снега на дороги выехала 1241 спецмашина.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram канал: https://t.me/espresotb
Читайте также
-
-
-
29 января, 2021 Поймать Зеленского. Как Россия готовит с ОРДЛО петлю для Украины
-
29 января, 2021 Виталий Портников: Зеленский лишается и популярности, и власти
-
Читайте также
-
-
29 января, 2021 Поймать Зеленского. Как Россия готовит с ОРДЛО петлю для Украины
-
29 января, 2021 Виталий Портников: Зеленский лишается и популярности, и власти