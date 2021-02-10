В Киеве за двое суток выпало 35 см снега

10 февраля, 2021, 13:19

Мощный циклон охватил всю Украину, снегопады не прекращаются третий день. В Киеве за двое суток выпало 35 сантиметров снега

Об этом заявил во время брифинга мэр города Киева Виталий Кличко.

"По данным синоптиков, за двое суток в нашем городе выпало 35 сантиметров осадков", - сказал он.

Кличко отметил, что почти весь коммунальный транспорт расчищает снег в столице.

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Несмотря на это, общественный транспорт работает, но без соблюдения графика. В городе случаются значительные пробки.

Поэтому киевлян призывают по возможности не ездить на авто во время снегопада.

Напомним, 8 февраля столица оказалась неготовой к снегопаду: город сковали пробки.

Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям обустроила пункты обогрева для водителей на восьми въездах в Киев.

9 февраля на улицы города полиция вывела БТР, чтобы толкать машины, которые застряли в снегу.

10 февраля для уборки снега на дороги выехала 1241 спецмашина.

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