Синоптик Наталья Диденко предупредила о снеге, дожде и порывистом ветре 10 февраля
Об этом синоптик Наталья Диденко сообщила в Telegram .
"Завтра, 10-го февраля, в Украине несется следующий из серии южных циклонов", - сообщила синоптик.
10-го февраля осадки предполагаются в большинстве областей Украины. Но не сразу: ночью и утром - на Западе и Севере; утром и днем - на севере и в центральной части; днем и вечером - на Востоке, северо-востоке, в Запорожье и в Днепропетровской области.
Снег более вероятен в западных и северных областях, в Прикарпатье и в Карпатах снег с дождем. А мокрый снег и дождь - Центр и Восток Украины.
В южной части завтра осадки ожидаются в Запорожье, на остальной территории Юга - или облачно, или максимум небольшие осадки.
"Остается сложной ситуация на дорогах и тротуарах. Особенно там, где снег и дождь", - предупредила госпожа Диденко.
Ветер завтра будет северо-восточный, порывистый.
В северной части и большинстве западных областей предполагается днем -3 ° C ... -9 ° C. А на юго-западе, вокруг Карпат, от -3 ° C до + 3 ° C.
В центральных областях и на Востоке Украины от -4 ° C до + 4 ° C.
В южной части + 4 ° C ... + 8 ° C, в Крыму до + 12 ° C.
Киев в среду также будет встречать очередной циклон.
Наибольшая вероятность снегопада в столице - завтра утром. Ночью - пауза. А днем 10-го февраля циклон пойдет на восток, киевский снег ослабеет и прекратится.
По словам Натальи Диденко, 11-12 февраля нас ждет еще один циклон и потепления. А с воскресенья осадки ослабнут, а морозы серьезно усилятся.
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