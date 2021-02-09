ГСЧС развернула пункты обогрева для водителей на въездах в Киев, - КГГА
9 февраля, 2021, 10:06
Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям обустроила пункты обогрева для водителей на восьми въездах в Киев
Об этом сообщает пресс-служба КГГА .
Пункты обогрева развернуты в местах отстоя крупногабаритного транспорта.
"Районные в городе Киеве государственные администрации обеспечивают пункты обогрева едой, чаем, печеньем, поэтому в палатках водители могут согреться, попить чай и поесть", - отметили в КГГА.
Пункты обогрева расположены на въездах в столицу по следующим направлениям: Обухов-Днепр, Одесса, Борисполь-Харьков, Вышгород-Овруч, Ирпень-Ковель, Житомир, Кольцевая объездная дорога (Жулянский путепровод), Бровары-Чернигов.
- Напомним, КГГА сообщила, что снегопад в Киеве продолжится 10 февраля.
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