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ГСЧС развернула пункты обогрева для водителей на въездах в Киев, - КГГА

Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям обустроила пункты обогрева для водителей на восьми въездах в Киев

Об этом сообщает пресс-служба КГГА .

Пункты обогрева развернуты в местах отстоя крупногабаритного транспорта.

"Районные в городе Киеве государственные администрации обеспечивают пункты обогрева едой, чаем, печеньем, поэтому в палатках водители могут согреться, попить чай и поесть", - отметили в КГГА.

Пункты обогрева расположены на въездах в столицу по следующим направлениям: Обухов-Днепр, Одесса, Борисполь-Харьков, Вышгород-Овруч, Ирпень-Ковель, Житомир, Кольцевая объездная дорога (Жулянский путепровод), Бровары-Чернигов.

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