Укравтодор вывел на улицы более 1,2 тыс. машин для уборки снега

Об этом сообщает пресс-служба Автодора.

"Вьюга и ледяной дождь не отступают из Украины. До 10 см снега выпало в Волынской, Львовской, Ивано-Франковской, Тернопольской, Хмельницкой, Ровенской, Житомирской областях при температуре воздуха -5-7 ° С", - говорится в сообщении.

В Винницкой и Киевской областях снег с дождем и ледяной дождь при отрицательной температуре воздуха создали сплошное ледовое покрытие на дорогах.

На Закарпатье, Буковине и в Николаевской области дождь шел при температуре воздуха 0 + 3 ° С.