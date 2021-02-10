Укравтодор вывел на улицы более 1,2 тыс. машин для уборки снега
Об этом сообщает пресс-служба Автодора.
"Вьюга и ледяной дождь не отступают из Украины. До 10 см снега выпало в Волынской, Львовской, Ивано-Франковской, Тернопольской, Хмельницкой, Ровенской, Житомирской областях при температуре воздуха -5-7 ° С", - говорится в сообщении.
В Винницкой и Киевской областях снег с дождем и ледяной дождь при отрицательной температуре воздуха создали сплошное ледовое покрытие на дорогах.
На Закарпатье, Буковине и в Николаевской области дождь шел при температуре воздуха 0 + 3 ° С.
На перевалах Карпат на Львовщине и Ивано-Франковщине выпадает снег (за ночь до 25 см). Покрытие дорог местами заснеженное. Температура воздуха 0 ° -4 ° С.
"Состояние покрытия на автодорогах государственного значения в большинстве областей заснеженное. Продолжается обработка покрытия противогололедными материалами, расчистка проезжей части дорог от снега. Работает 1241 спецмашина (в дежурном режиме 863 единицы) и 1559 рабочих. От ГСЧС к ликвидации последствий непогоды (от ее начала) привлекалось 776 человек и 218 единиц техники", - подчеркнули в ведомстве.
На Закарпатье ночью ограничивали движение фурам на трассе Киев - Чоп, км 702 + 000 - км 730 + 000.
Из-за снежных заносов в Волынской области действует ограничение для всех видов транспорта с 10-00. 8 февраля на а / д Т-18-02 / М-07 / - Маюничи - Большая Осница - Красноволя - Колки - / Р-14 / - Копылье - Рожище - Торчин - Шклинь - / Н-17 / км 107 + 000 - 130 + 000 (на участке пгт Торчин - с. Шклинь). Продолжаются работы по ее очистке от снега.
В связи с решением КГГА по недопущению накопления грузовиков в г. Киев во время снегопада и обеспечения бесперебойной работы снегоуборочной техники, с 15-00 ч. 08.02.2021 г. запрещен въезд в г. Киева крупногабаритного транспорта.
Все ограничения в движении грузового транспорта на главных подъездных дорогах к Киеву в Киевской, Житомирской, Ровенской, Черниговской, Полтавской, Черкасской областях снят со вчерашнего дня.
- Напомним, 8 февраля столица оказалась неготовой к снегопаду: город сковали пробки
- 9 февраля на улицы города полиция вывела БТР, чтобы толкать машины, которые застряли в снегу
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