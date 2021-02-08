Снегопад в Киеве: город сковали заторы

8 февраля, 2021, 14:47

Из-за неблагоприятной погоды улице столицы сковали заторы

Об этом сообщает Еспресо.TV.

В понедельник, 8 февраля, Киев из-за снегопада сковали пробки. Осложнение движения наблюдается почти по всем направлениям.

Выехать в центр сложно из всех районов столицы. Также затруднено движение с левого на правый берег Киева.

На Харьковском массиве есть осложнения движения возле станций метро "Харьковская" и "Позняки".

На правом берегу ситуация более сложная. Проспект Победы, а вместе с ним и улица Сечевых Стрельцов стоят или в лучшем случае очень медленно тянутся в обе стороны.

Больше пробки сковали центр Киева. Ведь затруднено движение на всех центральных улицах.

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Киев. Оболонский район. Полный "неуд" столичной власти за нечищеные дороги. Скорость движения 20-30 км/ч. Ни одной единицы коммунальной техники не увидел. Виталий Кличко Кличко - мэр Опубликовано Pavlo Bulgak Понедельник, 8 февраля 2021 г.

В ГСЧС также сообщили о ДТП на улице Бориспольской, 9, в Дарницком районе столицы.

"На место происшествия прибыли спасатели 24-й Государственной пожарно-спасательной части. По прибытию было установлено, что автомобиль Fiat во время движения съехал в сугроб и перевернулся на крышу", - говорится в сообщении.

Водитель на момент прибытия спасателей находился возле автомобиля. Сейчас обстоятельства ДТП устанавливают правоохранители.

Фото: ГСЧС

В Киевавтодоре отметили, что 453 единицы спецтехники убирают снег на дорогах и тротуарах столицы.

"С полуночи в столице начался снегопад. Работа дорожных служб продолжается. Сейчас задействованы 453 единицы спецтехники. Работают они в каждом районе города", - говорится в сообщении.

Как отмечается, остановки общественного транспорта, лестницы, узкие тротуары расчищают более 500 работников в составе 62 бригад по ручной уборке.

453 единицы спецтехники убирают снег на дорогах и тротуарах столицы. С полуночи в столице начался снегопад. Работа ... Опубликовано Коммунальная корпорация "Киевавтодор" Понедельник, 8 февраля 2021 г.

В ГСЧС предупреждают, что с 15:00 будет ограничен въезд крупногабаритного транспорта в Киев. Ограничение будет действовать до улучшения погодных условий. О снятии ограничения будет сообщено отдельно.

Информация о ситуации, связанной с ухудшением погодных условий в г. Киеве (по состоянию на 12:00) По оперативной ... Опубликовано Главное управление ГСЧС Украины в Киеве Понедельник, 8 февраля 2021 г.

В КГГА отметили, что после обеда ожидается значительное усиление осадков. Снегопад, по прогнозам синоптиков, продлится без остановки еще сутки.

В коммунальной корпорации призывают владельцев авто по возможности давать преимущество в движении спецтранспорту, который очищает улицы.

"Просим водителей не оставлять авто на обочинах, в крайних полосах и тротуарах, чтобы не мешать работе снегоуборочной техники", - говорится в сообщении.

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