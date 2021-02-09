Снегопад в Киеве: для эвакуации автомобилей задействовали БТР

9 февраля, 2021, 14:27

В столице задействовали бронетранспортеры для эвакуации из снежных ловушек автомобилей

Об этом сообщает пресс-служба полиции Киева.

"Во время осложнения погодных условий правоохранители несут службу в усиленном режиме, чтобы предотвратить заторы и потраплянняv машин с людьми в снежную ловушку. Для спасательных мероприятий задействована спецтехника полиции Киева", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в результате снегопада и морозной погоды на отдельных участках автодорог столицы возникли снежные заносы и гололедица, что осложнило движение автотранспорта. В связи с этим, работники полиции оказывают помощь участникам дорожного движения.

Так, правоохранители выезжают на места происшествий, где помогают водителям вытаскивать транспортные средства из снежных заносов и отбуксировать их на ровный участок дороги.

"Кроме этого, полицейские помогают расчищать снег на территории учебных заведений столицы. Для спасательных мероприятий задействованы бронетранспортеры, автомобили и трактор", - говорится в сообщении.

Напомним, в КГГА сообщили, что по прогнозам, снегопад в Киеве не закончится до 10 февраля .

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