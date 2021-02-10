В Киеве ожидается метель и похолодание

10 февраля, 2021, 16:57

В столице 11-12 февраля ожидается снег и гололедица, 12-13 февраля похолодает

Об этом сообщает пресс-служба КГГА.

"Синоптики прогнозируют осложнение погодных условий в столице: снег, метели и похолодание", - говорится в сообщении.

По прогнозу Укргидрометцентра, днем 11 февраля и ночью 12 февраля в столице ожидается значительный снег и мокрый снег.

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Также прогнозируют порывы ветра 15-20 м/с, метели. На дорогах - снежные заносы и гололед.

В свою очередь 12-13 февраля ожидается значительное снижение температуры.

Напомним, 8 февраля столица оказалась неготовой к снегопаду: город сковали пробки.

Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям обустроила пункты обогрева для водителей на восьми въездах в Киев.

9 февраля на улицы города полиция вывела БТР, чтобы толкать машины, которые застряли в снегу.

10 февраля для уборки снега на дороги выехала 1241 спецмашина.

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