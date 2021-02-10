В Киеве ожидается метель и похолодание
10 февраля, 2021, 16:57
В столице 11-12 февраля ожидается снег и гололедица, 12-13 февраля похолодает
Об этом сообщает пресс-служба КГГА.
"Синоптики прогнозируют осложнение погодных условий в столице: снег, метели и похолодание", - говорится в сообщении.
По прогнозу Укргидрометцентра, днем 11 февраля и ночью 12 февраля в столице ожидается значительный снег и мокрый снег.
Читайте также: В Киеве за двое суток выпало 35 см снега
Также прогнозируют порывы ветра 15-20 м/с, метели. На дорогах - снежные заносы и гололед.
В свою очередь 12-13 февраля ожидается значительное снижение температуры.
- Напомним, 8 февраля столица оказалась неготовой к снегопаду: город сковали пробки.
- Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям обустроила пункты обогрева для водителей на восьми въездах в Киев.
- 9 февраля на улицы города полиция вывела БТР, чтобы толкать машины, которые застряли в снегу.
- 10 февраля для уборки снега на дороги выехала 1241 спецмашина.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
Читайте также
-
-
-
29 января, 2021 Поймать Зеленского. Как Россия готовит с ОРДЛО петлю для Украины
-
29 января, 2021 Виталий Портников: Зеленский лишается и популярности, и власти
-
Читайте также
-
-
29 января, 2021 Поймать Зеленского. Как Россия готовит с ОРДЛО петлю для Украины
-
29 января, 2021 Виталий Портников: Зеленский лишается и популярности, и власти