Зеленский обсудил с руководителем Pfizer поставки вакцины в Украине
Об этом сообщает пресс-служба ОПУ.
Так, Зеленский по телефону проинформировал о текущей эпидемической ситуации в Украине и планах властей по развертыванию вакцинации против COVID-19.
"Обеспечение вакцинации населения Украины безопасной сертифицированной вакциной является одним из наших приоритетных задач", - сказал он.
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Также они обсудили вопросы, связанные с заключением контракта на поставку в Украину вакцины Pfizer / BioNTech в кратчайшие сроки.
"Спасибо, что сделали все возможное, чтобы ускорить поставки вакцины Pfizer в Украину. Мы готовы создать все необходимые условия для использования вакцины. COVID-19 все еще остается главным вызовом миру. Мы высоко ценим, что фармацевтические компании борются за нас на передовой" , - подчеркнул Зеленский.
Отмечается, что глава Pfizer пообещал сделать все возможное, чтобы Украина получила первые партии вакцины по контракту быстрее.
- Напомним, в течение дня 7 февраля был зафиксирован 2141 новый случай коронавируса (из них дети - 130, медработники - 71), 47 пациентов умерли, 2697 - выздоровели.
- 8 февраля президент Владимир Зеленский заявил, что Украина договорилась о поставках 4 вакцин от коронавируса . Говорится о препаратах от компаний Pfizer, Sinovac, AstraZeneсa и Novavах.
- Главный санитарный врач Виктор Ляшко заявил, что в Украине для тех, кто переболел коронавирусом, могут отсрочить вакцинацию на 3-6 месяцев .
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