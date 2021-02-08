Зеленский обсудил с руководителем Pfizer поставки вакцины в Украине

8 февраля, 2021, 20:36

Об этом сообщает пресс-служба ОПУ.

Так, Зеленский по телефону проинформировал о текущей эпидемической ситуации в Украине и планах властей по развертыванию вакцинации против COVID-19.

"Обеспечение вакцинации населения Украины безопасной сертифицированной вакциной является одним из наших приоритетных задач", - сказал он.

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Также они обсудили вопросы, связанные с заключением контракта на поставку в Украину вакцины Pfizer / BioNTech в кратчайшие сроки.

"Спасибо, что сделали все возможное, чтобы ускорить поставки вакцины Pfizer в Украину. Мы готовы создать все необходимые условия для использования вакцины. COVID-19 все еще остается главным вызовом миру. Мы высоко ценим, что фармацевтические компании борются за нас на передовой" , - подчеркнул Зеленский.

Отмечается, что глава Pfizer пообещал сделать все возможное, чтобы Украина получила первые партии вакцины по контракту быстрее.

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