Зеленский: Украина договорилась о поставках 4 вакцин от COVID-19
Такое заявление глава государства сделал во время Всеукраинского форума по коронавирусу "Украина 30", сообщает 24 канал.
"Мы договорились о поставках в Украину вакцин от компаний Pfizer, Sinovac, AstraZeneсa и Novavах. Первый этап вакцинации начнется уже в этом месяце. Первыми вакцину получат наши медики, военные и нацгвардейцы", - сказал президент.
По его словам, в ближайшее время Украина получит 117 тыс. доз вакцины Pfizer-BioNtech в рамках инициативы COVAX для начала вакцинации украинских медиков.
По этой же программе в феврале - марте начнется поставка от 2,2 до 3,7 млн доз вакцины AstraZeneca. Есть договоренность о поставках 1,9 млн доз вакцины Sinovac Biotech.
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