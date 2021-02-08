Зеленский: Украина договорилась о поставках 4 вакцин от COVID-19

8 февраля, 2021, 11:59

Такое заявление глава государства сделал во время Всеукраинского форума по коронавирусу "Украина 30", сообщает 24 канал.

"Мы договорились о поставках в Украину вакцин от компаний Pfizer, Sinovac, AstraZeneсa и Novavах. Первый этап вакцинации начнется уже в этом месяце. Первыми вакцину получат наши медики, военные и нацгвардейцы", - сказал президент.

По его словам, в ближайшее время Украина получит 117 тыс. доз вакцины Pfizer-BioNtech в рамках инициативы COVAX для начала вакцинации украинских медиков.

По этой же программе в феврале - марте начнется поставка от 2,2 до 3,7 млн доз вакцины AstraZeneca. Есть договоренность о поставках 1,9 млн доз вакцины Sinovac Biotech.

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