Ляшко: COVID-вакцинацию в Украине могут отложить на полгода для тех, кто ранее переболел

8 февраля, 2021, 13:29

В Украине для тех, кто переболел коронавирусом, могут отсрочить вакцинацию на 3-6 месяцев

Об этом заявил главный санитарный врач Виктор Ляшко в эфире "Украина 24" передает РБК-Украина.

Ляшко отметил, что ВОЗ заявляет, что иммунитет к коронавирусу сохраняется на срок от 3 до 6 месяцев у тех, кто переболел.

"Поэтому, когда мы говорим о том, что может быть рекомендация об отсрочке прививки на 3-6 месяцев людям, которые переболели, - мы говорим об ограниченном доступе к вакцине. И когда надо выбрать, кому из медицинских работников нужно сделать прививку, то в первую очередь сделаем прививки тому, у кого в анамнезе нет перенесенной болезни", - подчеркнул он.

По его словам, человек без иммунитета не защищен от коронавирусной болезни вообще.

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