Ляшко: COVID-вакцинацию в Украине могут отложить на полгода для тех, кто ранее переболел
Об этом заявил главный санитарный врач Виктор Ляшко в эфире "Украина 24" передает РБК-Украина.
Ляшко отметил, что ВОЗ заявляет, что иммунитет к коронавирусу сохраняется на срок от 3 до 6 месяцев у тех, кто переболел.
"Поэтому, когда мы говорим о том, что может быть рекомендация об отсрочке прививки на 3-6 месяцев людям, которые переболели, - мы говорим об ограниченном доступе к вакцине. И когда надо выбрать, кому из медицинских работников нужно сделать прививку, то в первую очередь сделаем прививки тому, у кого в анамнезе нет перенесенной болезни", - подчеркнул он.
По его словам, человек без иммунитета не защищен от коронавирусной болезни вообще.
- Напомним, в течение дня, 7 февраля, был зафиксирован 2141 новый случай коронавируса (из них дети - 130, медработники - 71), 47 пациентов умерли, 2697 - выздоровели.
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8 февраля президент Владимир Зеленский заявил, что Украина договорилась о поставках 4 вакцин от коронавируса. Речь идет о препаратах компаний Pfizer, Sinovac, AstraZeneсa и Novavах.
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