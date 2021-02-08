В Украине в течение суток выявлено 2141 новое заражение COVID-19, умерли 47 пациентов
8 февраля, 2021, 08:35
По состоянию на утро понедельника, 8 февраля, в Украине зафиксировано 1 246 990 случаев заражения коронавирусом COVID-19, из них 23 644 - летальные, 1 075 743 человека выздоровели
Об этом сообщает пресс-служба МЗ.
В течение дня 7 февраля был зафиксирован 2141 новый случай коронавируса (из них дети - 130, медработники - 71), 47 пациентов умерли, 2697 - выздоровели.
По регионам заболеваемость распространяется следующим образом:
- г. Киев - 88 случаев;
- Винницкая область - 123 случая;
- Волынская область - 45 случаев;
- Днепропетровская область - 156 случаев;
- Донецкая область - 28 случаев;
- Житомирская область - 176 случаев;
- Закарпатская область - 133 случая;
- Запорожская область - 59 случаев;
- Ивано-Франковская область - 398 случаев;
- Киевская область - 97 случаев;
- Кировоградская область - 4 случая;
- Луганская область - 14 случаев;
- Львовская область - 119 случаев;
- Николаевская область - 115 случаев;
- Одесская область - 61 случай;
- Полтавская область - 32 случая;
- Ривненская область - 45 случаев;
- Сумская область - 54 случая;
- Тернопольская область - 74 случая;
- Харьковская область - 35 случаев;
- Херсонская область - 19 случаев;
- Хмельницкая область - 24 случая;
- Черкасская область - 53 случая;
- Черновицкая область - 143 случая;
- Черниговская область - 46 случаев.
"За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Ивано-Франковской (398), Житомирской (176), Днепропетровской (156), Черновицкой (143) и Закарпатской (133) областях", - отметили в Минздраве.
Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
Читайте также
-
-
-
29 января, 2021 Поймать Зеленского. Как Россия готовит с ОРДЛО петлю для Украины
-
29 января, 2021 Виталий Портников: Зеленский лишается и популярности, и власти
-
Читайте также
-
-
29 января, 2021 Поймать Зеленского. Как Россия готовит с ОРДЛО петлю для Украины
-
29 января, 2021 Виталий Портников: Зеленский лишается и популярности, и власти