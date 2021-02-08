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Espreso.tvОбществоВ Украине в течение суток выявлено 2141 новое заражение COVID-19, умерли 47 пациентов

В Украине в течение суток выявлено 2141 новое заражение COVID-19, умерли 47 пациентов

По состоянию на утро понедельника, 8 февраля, в Украине зафиксировано 1 246 990 случаев заражения коронавирусом COVID-19, из них 23 644 - летальные, 1 075 743 человека выздоровели

Об этом сообщает пресс-служба МЗ.

В течение дня 7 февраля был зафиксирован 2141 новый случай коронавируса (из них дети - 130, медработники - 71), 47 пациентов умерли, 2697 - выздоровели.

По регионам заболеваемость распространяется следующим образом:

  • г. Киев - 88 случаев;
  • Винницкая область - 123 случая;
  • Волынская область - 45 случаев;
  • Днепропетровская область - 156 случаев;
  • Донецкая область - 28 случаев;
  • Житомирская область - 176 случаев;
  • Закарпатская область - 133 случая;
  • Запорожская область - 59 случаев;
  • Ивано-Франковская область - 398 случаев;
  • Киевская область - 97 случаев;
  • Кировоградская область - 4 случая;
  • Луганская область - 14 случаев;
  • Львовская область - 119 случаев;
  • Николаевская область - 115 случаев;
  • Одесская область - 61 случай;
  • Полтавская область - 32 случая;
  • Ривненская область - 45 случаев;
  • Сумская область - 54 случая;
  • Тернопольская область - 74 случая;
  • Харьковская область - 35 случаев;
  • Херсонская область - 19 случаев;
  • Хмельницкая область - 24 случая;
  • Черкасская область - 53 случая;
  • Черновицкая область - 143 случая;
  • Черниговская область - 46 случаев.

"За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Ивано-Франковской (398), Житомирской (176), Днепропетровской (156), Черновицкой (143) и Закарпатской (133) областях", - отметили в Минздраве.

Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.

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