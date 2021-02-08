В Украине в течение суток выявлено 2141 новое заражение COVID-19, умерли 47 пациентов

8 февраля, 2021, 08:35

По состоянию на утро понедельника, 8 февраля, в Украине зафиксировано 1 246 990 случаев заражения коронавирусом COVID-19, из них 23 644 - летальные, 1 075 743 человека выздоровели

Об этом сообщает пресс-служба МЗ.

В течение дня 7 февраля был зафиксирован 2141 новый случай коронавируса (из них дети - 130, медработники - 71), 47 пациентов умерли, 2697 - выздоровели.

По регионам заболеваемость распространяется следующим образом:

г. Киев - 88 случаев;

Винницкая область - 123 случая;

Волынская область - 45 случаев;

Днепропетровская область - 156 случаев;

Донецкая область - 28 случаев;

Житомирская область - 176 случаев;

Закарпатская область - 133 случая;

Запорожская область - 59 случаев;

Ивано-Франковская область - 398 случаев;

Киевская область - 97 случаев;

Кировоградская область - 4 случая;

Луганская область - 14 случаев;

Львовская область - 119 случаев;

Николаевская область - 115 случаев;

Одесская область - 61 случай;

Полтавская область - 32 случая;

Ривненская область - 45 случаев;

Сумская область - 54 случая;

Тернопольская область - 74 случая;

Харьковская область - 35 случаев;

Херсонская область - 19 случаев;

Хмельницкая область - 24 случая;

Черкасская область - 53 случая;

Черновицкая область - 143 случая;

Черниговская область - 46 случаев.

"За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Ивано-Франковской (398), Житомирской (176), Днепропетровской (156), Черновицкой (143) и Закарпатской (133) областях", - отметили в Минздраве.

Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.

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