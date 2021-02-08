В Украине нужно вакцинировать не менее 60% граждан, чтобы победить коронавирус, - Степанов

8 февраля, 2021, 13:48

Министр здравоохранения Украины Максим Степанов заявил, что в Украине нужно провакцинировать от коронавируса не менее 60% граждан, чтобы побороть пандемию

Об этом он заявил во время всеукраинского форума "Украина 30. Коронавирус: вызовы и ответы".

Степанов отметил, что вакцина поможет в борьбе с пандемией коронавируса.

"Нам очень нужно, чтобы победить COVID-19, провакцинировать минимум 60% граждан бесплатной и безопасной вакциной", - сказал министр.

По его словам, в Украине планируют начать первый этап вакцинации населения от коронавируса на следующей неделе.

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