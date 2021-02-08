В Украине нужно вакцинировать не менее 60% граждан, чтобы победить коронавирус, - Степанов
8 февраля, 2021, 13:48
Министр здравоохранения Украины Максим Степанов заявил, что в Украине нужно провакцинировать от коронавируса не менее 60% граждан, чтобы побороть пандемию
Об этом он заявил во время всеукраинского форума "Украина 30. Коронавирус: вызовы и ответы".
Степанов отметил, что вакцина поможет в борьбе с пандемией коронавируса.
"Нам очень нужно, чтобы победить COVID-19, провакцинировать минимум 60% граждан бесплатной и безопасной вакциной", - сказал министр.
По его словам, в Украине планируют начать первый этап вакцинации населения от коронавируса на следующей неделе.
- Напомним, в течение дня 7 февраля был зафиксирован 2141 новый случай коронавируса (из них дети - 130, медработники - 71), 47 пациентов умерли, 2697 - выздоровели.
- 8 февраля президент Владимир Зеленский заявил, что Украина договорилась о поставках 4 вакцин от коронавируса. Речь идет о препаратах от компаний Pfizer, Sinovac, AstraZeneсa и Novavах.
- Главный санитарный врач Виктор Ляшко заявил, что в Украине для тех, кто переболел коронавирусом, могут отсрочить вакцинацию на 3-6 месяцев.
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