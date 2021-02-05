Отстраненный Тупицкий работает удаленно, - КСУ

5 февраля, 2021, 15:17

Председатель Конституционного Суда Александр Тупицкий исполняет обязанности в режиме дистанционной работы

Об этом сообщил КСУ в ответ на запрос Укринформа.

"В связи с недопущением председателя суда работниками Управления государственной охраны в рабочий кабинет, пока Тупицкий выполняет служебные обязанности в режиме дистанционной работы", - заявили в суде.

При этом в суде указали, что указ Зеленского об отстранении Тупицкого не лишает его статуса судьи КСУ.

Там добавили, что исполнение Тупицким дистанционной работы не влечет за собой каких-либо ограничений объема трудовых прав, а также предусматривает оплату труда в полном объеме.

9 декабря после заседания СНБО президент Владимир Зеленский подписал указ об отстранении Александра Тупицкого с должности судьи на 2 месяца.

Управление госохраны не пустило в Конституционный суд отстраненного главу КСУ Александра Тупицкого.

Отстраненный от должности судьи Конституционного суда Александр Тупицкий обратился к президенту Владимира Зеленского с требованием наказать работников госохраны за блокирование КСУ и созвать СНБО.

Верховный Суд отказал в открытии производства по делу об отстранении от должности главы КСУ Александра Тупицкого.