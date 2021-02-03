Врачи прооперировали охранника, на которого с топором напал поджигатель "Эпицентра" в Первомайске
3 февраля, 2021, 14:54
В Первомайске Николаевской области врачи прооперировали охранника, на которого с топором напал поджигатель "Эпицентра"
Об этом сообщает ТСН .
"Больной был доставлен бригадой скорой помощи с места их аварии, так сказать, с рубленой раной головы. Ему топором прорубили голову, лобную кость полностью. Мы его сразу забрали в операционную, промыли рану, убрали кости, которые ушли в череп", - рассказал хирург Василий Поврозник.
Сам пострадавший отказался на камеру общаться, но известно, что ему уже позвонили руководство по поводу компенсации лечения.
Второго пострадавшего охранника уже отпустили домой.
- Напомним, 2 февраля в Первомайске на Николаевщине загорелся "Эпицентр"
- В результате пожара в Первомайске Николаевской области завалилось крыло центра, где выставлялись промышленные товары. Журналисты с места событий рассказали о задержании предполагаемого поджигателя. В то же время отмечается, что от пожара завалилось крыло гипермаркета с промышленными товарами.
- По словам правоохранителей, мужчина ударил охранника супермаркета топором , когда тот пытался ему помешать осуществить поджог.
- Впоследствии, в ГСЧС сообщили, что спасатели ликвидировали пожар в "Эпицентре".
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
Читайте также
-
-
-
29 января, 2021 Поймать Зеленского. Как Россия готовит с ОРДЛО петлю для Украины
-
29 января, 2021 Виталий Портников: Зеленский лишается и популярности, и власти
-
Читайте также
-
-
29 января, 2021 Поймать Зеленского. Как Россия готовит с ОРДЛО петлю для Украины
-
29 января, 2021 Виталий Портников: Зеленский лишается и популярности, и власти