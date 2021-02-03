Врачи прооперировали охранника, на которого с топором напал поджигатель "Эпицентра" в Первомайске

Об этом сообщает ТСН .

"Больной был доставлен бригадой скорой помощи с места их аварии, так сказать, с рубленой раной головы. Ему топором прорубили голову, лобную кость полностью. Мы его сразу забрали в операционную, промыли рану, убрали кости, которые ушли в череп", - рассказал хирург Василий Поврозник.

Сам пострадавший отказался на камеру общаться, но известно, что ему уже позвонили руководство по поводу компенсации лечения.

Второго пострадавшего охранника уже отпустили домой.

Напомним, 2 февраля в Первомайске на Николаевщине загорелся "Эпицентр"

В результате пожара в Первомайске Николаевской области завалилось крыло центра, где выставлялись промышленные товары. Журналисты с места событий рассказали о задержании предполагаемого поджигателя. В то же время отмечается, что от пожара завалилось крыло гипермаркета с промышленными товарами.

По словам правоохранителей, мужчина ударил охранника супермаркета топором , когда тот пытался ему помешать осуществить поджог.

Впоследствии, в ГСЧС сообщили, что спасатели ликвидировали пожар в "Эпицентре".

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