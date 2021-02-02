Пожар в "Эпицентре" на Николаевщине ликвидировали
2 февраля, 2021, 18:46
В Первомайске, Николаевской области, спасатели ликвидировали пожар в "Эпицентре"
Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС.
Работники ГСЧС ликвидировали пожар в ТЦ "Эпицентр" в Первомайске.
- Напомним, 2 февраля в Первомайске, на Николаевщине, загорелся "Эпицентр"
- В результате пожара в Первомайске, Николаевской, области завалилось крыло центра, где выставлялись промышленные товары. Журналисты с места событий рассказали о задержании предполагаемого поджигателя. В то же время отмечается, что от пожара завалилось крыло гипермаркета с промышленными товарами.
- По словам правоохранителей, мужчина ударил охранника супермаркета топором, когда тот пытался ему помешать осуществить поджог.
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