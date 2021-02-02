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Пожар в "Эпицентре" на Николаевщине ликвидировали


фото: bbc
В Первомайске, Николаевской области, спасатели ликвидировали пожар в "Эпицентре"

Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС.

Работники ГСЧС ликвидировали пожар в ТЦ "Эпицентр" в Первомайске.

  • Напомним, 2 февраля в Первомайске, на Николаевщине, загорелся "Эпицентр"
  • В результате пожара в Первомайске, Николаевской, области завалилось крыло центра, где выставлялись промышленные товары. Журналисты с места событий рассказали о задержании предполагаемого поджигателя. В то же время отмечается, что от пожара завалилось крыло гипермаркета с промышленными товарами.
  • По словам правоохранителей, мужчина ударил охранника супермаркета топором, когда тот пытался ему помешать осуществить поджог.

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