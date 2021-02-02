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Espreso.tvОбществоПожар "Эпицентра" на Николаевщине: задержан предполагаемый поджигатель

Пожар "Эпицентра" на Николаевщине: задержан предполагаемый поджигатель


фото: pervomaisk.city
2 февраля в результате пожара в Первомайске Николаевской области завалилось крыло центра, где выставлялись промышленные товары

Об этом сообщает pervomaisk.city.

Журналисты с места событий рассказывают о задержании предполагаемого поджигателя. Одновременно отмечается, что от пожара завалилось крыло гипермаркета с промышленными товарами.

Фото: pervomaisk.city

Фото - Гард.city :

В то же время, журналисты отмечают, что второму подозреваемому удалось скрыться.

Между тем, пожарные понемногу укрощают пожар.

Фото - Гард.city :

  • Напомним, 2 февраля в Первомайске на Николаевщине загорелся "Эпицентр"

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