Пожар "Эпицентра" на Николаевщине: задержан предполагаемый поджигатель

2 февраля, 2021, 14:43

2 февраля в результате пожара в Первомайске Николаевской области завалилось крыло центра, где выставлялись промышленные товары

Об этом сообщает pervomaisk.city.

Журналисты с места событий рассказывают о задержании предполагаемого поджигателя. Одновременно отмечается, что от пожара завалилось крыло гипермаркета с промышленными товарами.

Фото: pervomaisk.city

Фото - Гард.city :

В то же время, журналисты отмечают, что второму подозреваемому удалось скрыться.

Между тем, пожарные понемногу укрощают пожар.

Фото - Гард.city :

Напомним, 2 февраля в Первомайске на Николаевщине загорелся "Эпицентр"

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