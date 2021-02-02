Пожар "Эпицентра" на Николаевщине: задержан предполагаемый поджигатель
2 февраля, 2021, 14:43
2 февраля в результате пожара в Первомайске Николаевской области завалилось крыло центра, где выставлялись промышленные товары
Об этом сообщает pervomaisk.city.
Журналисты с места событий рассказывают о задержании предполагаемого поджигателя. Одновременно отмечается, что от пожара завалилось крыло гипермаркета с промышленными товарами.
Фото: pervomaisk.city
Фото - Гард.city :
В то же время, журналисты отмечают, что второму подозреваемому удалось скрыться.
Между тем, пожарные понемногу укрощают пожар.
Фото - Гард.city :
- Напомним, 2 февраля в Первомайске на Николаевщине загорелся "Эпицентр"
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