В Первомайске загорелся "Эпицентр"

2 февраля, 2021, 13:50

В Николаевской области в Первомайске на улице Федора Достоевского горит торговый центр "Эпицентр"

Об этом сообщает ГСЧС.

"2 февраля в 12:57 на линию 101 поступила информация о пожаре торгового центра "Эпицентр К" на ул. Федора Достоевского г. Первомайск. Над тушением пожара работают два отделения 23 государственной пожарно-спасательной части, местная пожарная охрана "Подгороднее", - говорится в сообщении.

По данным спасателей, в настоящее время устанавливается площадь пожара, а также его причины.

На место также направлена пожарная команда ОДО "Первомайскдизельмаш", а также спасатели из Южноукраинска.

Проведена эвакуация персонала и посетителей. По предварительным данным, никто не пострадал.

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