Пожар в "Эпицентре" на Николаевщине совершил 37-летний мужчина, который пришел в гипермаркет с топором, - полиция

2 февраля, 2021, 15:25

По словам правоохранителей, мужчина ударил охранника супермаркета топором, когда тот пытался ему помешать осуществить поджог

Об этом сообщает отдел коммуникации полиции Николаевщины.

"Один из охранников центра пытался его задержать, на что в ответ мужчина ударил его топором, поджег помещение и бросился бежать. Другие охранники вместе с сотрудниками полиции охраны догнали и задержали злоумышленника во дворах, где еще один из работников получил удар топором. На место происшествия охранники вызвали полицейских", - говорится в сообщении.

В полиции добавили, что злоумышленник ранее привлекался к уголовной ответственности. Мужчину задержали, он доставлен в Первомайское управление полиции.

По данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 194 (умышленное уничтожение или повреждение имущества) и ст. 15 п. 1 ч. 2 ст. 115 (покушение на убийство).

Напомним, 2 февраля в Первомайске на Николаевщине загорелся "Эпицентр"

В результате пожара в Первомайске, Николаевской области, завалилось крыло центра, где выставлялись промышленные товары. Журналисты с места событий рассказали о задержании предполагаемого поджигателя. В то же время отмечается, что от пожара завалилось крыло гипермаркета с промышленными товарами.

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