Пожар в "Эпицентре" на Николаевщине совершил 37-летний мужчина, который пришел в гипермаркет с топором, - полиция
Об этом сообщает отдел коммуникации полиции Николаевщины.
"Один из охранников центра пытался его задержать, на что в ответ мужчина ударил его топором, поджег помещение и бросился бежать. Другие охранники вместе с сотрудниками полиции охраны догнали и задержали злоумышленника во дворах, где еще один из работников получил удар топором. На место происшествия охранники вызвали полицейских", - говорится в сообщении.
В полиции добавили, что злоумышленник ранее привлекался к уголовной ответственности. Мужчину задержали, он доставлен в Первомайское управление полиции.
По данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 194 (умышленное уничтожение или повреждение имущества) и ст. 15 п. 1 ч. 2 ст. 115 (покушение на убийство).
- Напомним, 2 февраля в Первомайске на Николаевщине загорелся "Эпицентр"
- В результате пожара в Первомайске, Николаевской области, завалилось крыло центра, где выставлялись промышленные товары. Журналисты с места событий рассказали о задержании предполагаемого поджигателя. В то же время отмечается, что от пожара завалилось крыло гипермаркета с промышленными товарами.
Подписывайтесь на наш телеграм-канал Новости Еспресо
Читайте также
-
-
-
29 января, 2021 Поймать Зеленского. Как Россия готовит с ОРДЛО петлю для Украины
-
29 января, 2021 Виталий Портников: Зеленский лишается и популярности, и власти
-
Читайте также
-
-
29 января, 2021 Поймать Зеленского. Как Россия готовит с ОРДЛО петлю для Украины
-
29 января, 2021 Виталий Портников: Зеленский лишается и популярности, и власти