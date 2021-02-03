"Пропагандистская машина, которая профинансирована Москвой": Ткаченко поддержал санкции против каналов, связанных с Медведчуком

Об этом он написал в Telegram.

"Этот кейс является исключительным, но своевременным. И не только из информационный терроризм и угрозу безопасности Украины этих инструментов пропаганды Кремля. Но и за массовых нарушений журналистских стандартов, фейки и манипуляции. Уверен, в Москве уже готовят методички о« наступлении на свободу слова в Украина »и« уничтожение свободной прессы ". Хочу предупредить: эти телеканалы - не обычные телевизионные вещатели. Это по сути иностранная пропагандистская машина, которая была сформирована в Украине и опосредованно профинансирована Москвой, где о свободе слова уже давно не идет, а отдельные журналисты стали солдатами Кремля ", - написал Ткаченко.