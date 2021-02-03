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Espreso.tvОбщество"Пропагандистская машина, которая профинансирована Москвой": Ткаченко поддержал санкции против каналов, связанных с Медведчуком

"Пропагандистская машина, которая профинансирована Москвой": Ткаченко поддержал санкции против каналов, связанных с Медведчуком

Глава Министерства культуры и информационной политики Александр Ткаченко заявил, что поддерживает решение Совета национальной безопасности и обороны ввести санкции против телеканалов "112 Украина", NewsOne и ZIK

Об этом он написал в Telegram.

"Этот кейс является исключительным, но своевременным. И не только из информационный терроризм и угрозу безопасности Украины этих инструментов пропаганды Кремля. Но и за массовых нарушений журналистских стандартов, фейки и манипуляции. Уверен, в Москве уже готовят методички о« наступлении на свободу слова в Украина »и« уничтожение свободной прессы ". Хочу предупредить: эти телеканалы - не обычные телевизионные вещатели. Это по сути иностранная пропагандистская машина, которая была сформирована в Украине и опосредованно профинансирована Москвой, где о свободе слова уже давно не идет, а отдельные журналисты стали солдатами Кремля ", - написал Ткаченко.

Решение СНБО Ткаченко назвал "симметричным на ежедневные информационные и пропагандистские атаки на свободу и независимость".

"Это логическое завершение расследования временной следственной комиссии, в которой я участвовал еще во время работы народным депутатом. Тогда мы выясняли, как происходили сделки при смене владельцев телеканалов 112 ZIK и NewsOne, которые сегодня принадлежат одному человеку - правой руке Медведчука , депутату Тарасу Козаку. Рад, что и наши наработки стали шагом к установлению полной прозрачности структуры собственности украинских телеканалов и помешали информационной монополизации в интересах отдельных политических сил ", - добавил министр.

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