Зеленский о блокировании каналов Медведчука: борьба за независимость - это борьба в информационной войне

3 февраля, 2021, 11:18

Об этом президент Украины Владимир Зеленский написал в Twitter.

"Санкции - это сложное решение. Украина решительно поддерживает свободу слова. Не пропаганду, финансируемую государством-агрессором, которая подрывает Украины на пути в ЕС и евроатлантической интеграции. Борьба за независимость - это борьба в информационной войне за правду и европейские ценности", - написал Зеленский.

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