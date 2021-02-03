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Espreso.tvОбществоЗеленский о блокировании каналов Медведчука: борьба за независимость - это борьба в информационной войне

Зеленский о блокировании каналов Медведчука: борьба за независимость - это борьба в информационной войне


фото: president.gov.ua
Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал блокировки "112 Украина", ZIK и NewsOne

Об этом президент Украины Владимир Зеленский написал в Twitter.

"Санкции - это сложное решение. Украина решительно поддерживает свободу слова. Не пропаганду, финансируемую государством-агрессором, которая подрывает Украины на пути в ЕС и евроатлантической интеграции. Борьба за независимость - это борьба в информационной войне за правду и европейские ценности", - написал Зеленский.

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