Зеленский о блокировании каналов Медведчука: борьба за независимость - это борьба в информационной войне
3 февраля, 2021, 11:18
Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал блокировки "112 Украина", ZIK и NewsOne
Об этом президент Украины Владимир Зеленский написал в Twitter.
"Санкции - это сложное решение. Украина решительно поддерживает свободу слова. Не пропаганду, финансируемую государством-агрессором, которая подрывает Украины на пути в ЕС и евроатлантической интеграции. Борьба за независимость - это борьба в информационной войне за правду и европейские ценности", - написал Зеленский.
- Напомним, 2 февраля президент Владимир Зеленский ввел в действие решение СНБО о санкции против телеканалов ZiK, NewsOne и 112 Украину и их формального владельца нардепа от ОПЗЖ Тараса Козака.
- Кабельные операторы в Киеве выключили из эфира 112 канал, NewsOne и ZIK.
- Каналы, которые связывают с Медведчуком, заявили о "политической расправе" .
- На канале "112 Украина" заявили, что охрана не пускала гостей на ночной эфир 3 февраля.
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