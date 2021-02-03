Бывают ситуации, когда определенные СМИ становятся пропагандистской оружием в руках наших врагов, - Корниенко о санкциях

3 февраля, 2021, 11:27

Лидер партии "Слуга народа", нардеп Александр Корниенко заявил, что поддерживает решение СНБО по санкциям против "112 Украина", NewsOne, ZIK

Об этом он сказал в кулуарах Верховной Рады Украины, передает Эспрессо.TV .

"Что касается самого решения, я думаю, что многие люди в Украине его приветствует. И приветствуют депутаты" Слуги народа ". У нас нет пока официальной позиции фракции, поскольку она не собиралась по этому поводу. Но я лично это решение приветствую и думаю, что многие мои коллеги по фракции тоже приветствуют, так как в условиях войны, в которой мы находимся не первый год, к сожалению, информационная война является большой важной частью, она осуществлялась, и называясь СМИ или прикрываясь свободой слова, это подмена понятий. Бывают ситуации , которые мы, к сожалению, наблюдали, когда определенные СМИ становятся пропагандистской оружием в руках наших врагов ", - сказал Корниенко.

Также Корниенко добавил, что не посещал "112 Украина" и NewsOne.

Также он ответил на вопрос: "Правда ли, что основанием было финансирования терроризма?"

"Я не знаю, использовалось при наложении санкций это юридически, но точно знаем, что в СБУ есть дела на этот счет. Рано или поздно к своему логическому завершению дойдут. Решение больше связано с решением Совета от 2018", - сказал Корниенко.

Также он добавил, что посещал телеканал Zik и "чувствовал информационную агрессию".

"Там была ситуация с определенным вашим ведущим, по личной причине. Сейчас этот ведущий на другом канале, но тогда с ним был личный разговор", - отметил депутат.

По его словам, обжаловать можно любое решение.

"Это точно не Окружной административный суд, возможно это будет долго. В 2018 году был принят закон, он действующий. Я не принимал этот закон, поэтому объяснить не могу", - отметил лидер "Слуги народа".

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