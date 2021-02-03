Бывают ситуации, когда определенные СМИ становятся пропагандистской оружием в руках наших врагов, - Корниенко о санкциях
Об этом он сказал в кулуарах Верховной Рады Украины, передает Эспрессо.TV .
"Что касается самого решения, я думаю, что многие люди в Украине его приветствует. И приветствуют депутаты" Слуги народа ". У нас нет пока официальной позиции фракции, поскольку она не собиралась по этому поводу. Но я лично это решение приветствую и думаю, что многие мои коллеги по фракции тоже приветствуют, так как в условиях войны, в которой мы находимся не первый год, к сожалению, информационная война является большой важной частью, она осуществлялась, и называясь СМИ или прикрываясь свободой слова, это подмена понятий. Бывают ситуации , которые мы, к сожалению, наблюдали, когда определенные СМИ становятся пропагандистской оружием в руках наших врагов ", - сказал Корниенко.
Также Корниенко добавил, что не посещал "112 Украина" и NewsOne.
Также он ответил на вопрос: "Правда ли, что основанием было финансирования терроризма?"
"Я не знаю, использовалось при наложении санкций это юридически, но точно знаем, что в СБУ есть дела на этот счет. Рано или поздно к своему логическому завершению дойдут. Решение больше связано с решением Совета от 2018", - сказал Корниенко.
Также он добавил, что посещал телеканал Zik и "чувствовал информационную агрессию".
"Там была ситуация с определенным вашим ведущим, по личной причине. Сейчас этот ведущий на другом канале, но тогда с ним был личный разговор", - отметил депутат.
По его словам, обжаловать можно любое решение.
"Это точно не Окружной административный суд, возможно это будет долго. В 2018 году был принят закон, он действующий. Я не принимал этот закон, поэтому объяснить не могу", - отметил лидер "Слуги народа".
- Напомним, 2 февраля президент Владимир Зеленский ввел в действие решение СНБО о санкции против телеканалов ZiK, NewsOne и 112 Украину и их формального владельца нардепа от ОПЗЖ Тараса Козака.
- Кабельные операторы в Киеве выключили из эфира 112 канал, NewsOne и ZIK.
- Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал блокировки "112 Украина" , ZIK и NewsOne.
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