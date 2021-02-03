Это шаг в борьбе с российской гибридной агрессией, - Баканов по санкциям против каналов Медведчука

Об этом сообщила пресс-служба СБУ.

"Против Украины ведется гибридная война в том числе и на информационном поле. Мы системно ей противодействовать, чтобы защитить интересы государства. Введение санкций - еще один важный и последовательный шаг для этого. Поэтому, учитывая данные, которыми располагает Служба безопасности, а также многочисленные нарушения законодательства в сфере телерадиовещания, зафиксированные Национальным советом Украины по вопросам телевидения и радиовещания, СБУ предоставила обоснованные рекомендации СНБО принять соответствующее решение ", - отметил Баканов.

Председатель СБУ отметил, что решение СНБО направлено на защиту территориальной целостности и суверенитета Украины и не имеет никакого отношения к ограничению свободы слова.

"Существует большая разница между свободой слова и откровенной антиукраинской риторикой. Свобода слова заканчивается там, где появляются признаки посягательства на территориальную целостность и суверенитет Украины", - резюмировал Баканов.

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