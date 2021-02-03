Это шаг в борьбе с российской гибридной агрессией, - Баканов по санкциям против каналов Медведчука
Об этом сообщила пресс-служба СБУ.
"Против Украины ведется гибридная война в том числе и на информационном поле. Мы системно ей противодействовать, чтобы защитить интересы государства. Введение санкций - еще один важный и последовательный шаг для этого. Поэтому, учитывая данные, которыми располагает Служба безопасности, а также многочисленные нарушения законодательства в сфере телерадиовещания, зафиксированные Национальным советом Украины по вопросам телевидения и радиовещания, СБУ предоставила обоснованные рекомендации СНБО принять соответствующее решение ", - отметил Баканов.
Председатель СБУ отметил, что решение СНБО направлено на защиту территориальной целостности и суверенитета Украины и не имеет никакого отношения к ограничению свободы слова.
"Существует большая разница между свободой слова и откровенной антиукраинской риторикой. Свобода слова заканчивается там, где появляются признаки посягательства на территориальную целостность и суверенитет Украины", - резюмировал Баканов.
- Глава Министерства культуры и информационной политики Александр Ткаченко заявил, что поддерживает решение Совета национальной безопасности и обороны ввести санкции против телеканалов "112 Украина", NewsOne и ZIK.
- Лидер партии "Слуга народа", нардеп Александр Корниенко заявил , что поддерживает решение СНБО по санкциям против "112 Украина", NewsOne, ZIK.
- Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал блокировки "112 Украина" , ZIK и NewsOne.
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