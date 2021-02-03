У Путина отреагировали на закрытие телеканалов Медведчука
3 февраля, 2021, 13:44
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Кремль "может только осудить" украински санкции против нардепа от ОПЗЖ Тараса Козака и пророссийских каналов 112 Украина, NewsOne и ZIK
"Мы можем только осудить в данном случае эти действия украинской власти", - цитирует российский РБК заявление Пескова.
По словам представителя Кремля, санкции СНБО "не соответствуют ни международным нормам и стандартам, ни всеобщим пониманием свободы СМИ".
Читайте также: Это шаг в борьбе с российской гибридной агрессией, - Баканов по санкциям против каналов Медведчука
- Напомним, глава Министерства культуры и информационной политики Александр Ткаченко заявил, что поддерживает решение Совета национальной безопасности и обороны ввести санкции против телеканалов "112 Украина", NewsOne и ZIK.
- Лидер партии "Слуга народа", нардеп Александр Корниенко заявил , что поддерживает решение СНБО по санкциям против "112 Украина", NewsOne, ZIK.
- Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал блокировки "112 Украина" , ZIK и NewsOne.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram канал: https://t.me/espresotb
Читайте также
-
-
-
29 января, 2021 Поймать Зеленского. Как Россия готовит с ОРДЛО петлю для Украины
-
29 января, 2021 Виталий Портников: Зеленский лишается и популярности, и власти
-
Читайте также
-
-
29 января, 2021 Поймать Зеленского. Как Россия готовит с ОРДЛО петлю для Украины
-
29 января, 2021 Виталий Портников: Зеленский лишается и популярности, и власти