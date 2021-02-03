У Путина отреагировали на закрытие телеканалов Медведчука

3 февраля, 2021, 13:44

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Кремль "может только осудить" украински санкции против нардепа от ОПЗЖ Тараса Козака и пророссийских каналов 112 Украина, NewsOne и ZIK

"Мы можем только осудить в данном случае эти действия украинской власти", - цитирует российский РБК заявление Пескова.

По словам представителя Кремля, санкции СНБО "не соответствуют ни международным нормам и стандартам, ни всеобщим пониманием свободы СМИ".

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