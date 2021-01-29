Зеленский подписал указ об обеспечении граждан качественными и безопасными соцуслугами

29 января, 2021, 14:57

Указ №30 / 2021 размещен на сайте Офиса президента.

Согласно тексту указа, Кабинет министров должен организовать проверки соблюдения в учреждениях социальных услуг правил пожарной безопасности, государственных санитарных и строительных норм, в частности относительно доступности для маломобильных групп населения.

Правительство также должно обеспечить создание Реестра поставщиков и получателей социальных услуг и предусмотреть, в частности, возможность внесения в него информации с помощью государственного веб-портала электронных услуг "Дия".

Кроме того, правительство должно в трехмесячный срок подготовить и внести в Верховную Раду законопроекты по совершенствованию системы социальных услуг с учетом сложности жизненных обстоятельств и потребностей личности или семьи, введение перехода к финансированию соцуслуг по принципу "деньги ходят за получателем" и усовершенствование механизмов софинансирование социальных услуг из государственного и местного бюджетов.

Правительство также должно разработать проекты законов, касающиеся действенных механизмов стимулирования развития рынка социальных услуг, в том числе, направленных на развитие негосударственного сектора, мотивацию поставщиков социальных услуг по повышению уровня их качества.

21 января в Харькове на ул. Нижняя Гиивская, 150Б, в двухэтажном жилом доме, предварительно переоборудованном под дом престарелых, возник пожар на втором этаже .

Президент Владимир Зеленский отреагировал на пожар в двухэтажном жилом доме престарелых в Харькове и поручил правительству разобраться.

Из-за пожара в доме престарелых в Харькове решается вопрос о задержании его владелицы , заявил министр внутренних дел Арсен Аваков.

В Харьковской ОГА отметили, что по адресу ул Нижняя Гиевская, 150-б, где в результате пожара в четверг погибли 15 человек, систем не зарегистрировано никаких заведений соцзащиты

Работников доме престарелых, где в пожаре погибли 15 человек, доставили в полицию.

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