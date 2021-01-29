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Зеленский подписал указ об обеспечении граждан качественными и безопасными соцуслугами


фото: president.gov.ua
Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ об обеспечении граждан качественными и безопасными социальными услугами

Указ №30 / 2021 размещен на сайте Офиса президента.

Согласно тексту указа, Кабинет министров должен организовать проверки соблюдения в учреждениях социальных услуг правил пожарной безопасности, государственных санитарных и строительных норм, в частности относительно доступности для маломобильных групп населения.

Правительство также должно обеспечить создание Реестра поставщиков и получателей социальных услуг и предусмотреть, в частности, возможность внесения в него информации с помощью государственного веб-портала электронных услуг "Дия".

Кроме того, правительство должно в трехмесячный срок подготовить и внести в Верховную Раду законопроекты по совершенствованию системы социальных услуг с учетом сложности жизненных обстоятельств и потребностей личности или семьи, введение перехода к финансированию соцуслуг по принципу "деньги ходят за получателем" и усовершенствование механизмов софинансирование социальных услуг из государственного и местного бюджетов.

Правительство также должно разработать проекты законов, касающиеся действенных механизмов стимулирования развития рынка социальных услуг, в том числе, направленных на развитие негосударственного сектора, мотивацию поставщиков социальных услуг по повышению уровня их качества.

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