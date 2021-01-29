В "Слуге народа" начался сбор подписей за исключение Дубинского из фракции, - нардеп Качура

29 января, 2021, 12:49

Во фракции СН в Верховной Раде начали собирать подписи за исключение народного депутата Александра Дубинского

Об этом сообщил народный депутат из фракции "Слуга народа" Александр Качура в Telegram.

"Я не услышал ни из открытых источников, ни от Дубинского аргументацию, которая позволила мне принять решение по этому вопросу", - написал он.

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Он считает, что народные депутаты должны действовать в соответствии законам Украины, в которых "ничего не предусмотрено об персональные санкции"

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Дубинский заявил, что не планирует выходить из фракции после того, как США наложили на него санкции.

Впоследствии Офис генпрокурора открыл 2 производства против Дубинского.

26 января Дубинский записал обращение к президенту Владимиру Зеленскому, где просит личной встречи и угрожает развалить фракцию "слуг".