В "Слуге народа" начался сбор подписей за исключение Дубинского из фракции, - нардеп Качура
Об этом сообщил народный депутат из фракции "Слуга народа" Александр Качура в Telegram.
"Я не услышал ни из открытых источников, ни от Дубинского аргументацию, которая позволила мне принять решение по этому вопросу", - написал он.
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Он считает, что народные депутаты должны действовать в соответствии законам Украины, в которых "ничего не предусмотрено об персональные санкции"
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- Дубинский заявил, что не планирует выходить из фракции после того, как США наложили на него санкции.
- Впоследствии Офис генпрокурора открыл 2 производства против Дубинского.
- 26 января Дубинский записал обращение к президенту Владимиру Зеленскому, где просит личной встречи и угрожает развалить фракцию "слуг".
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