Есть три варианта: 60% нардепов-"слуг" уже высказались относительно исключения Дубинского из фракции, - нардеп Кравчук
Об этом сообщила заместитель главы фракции Евгения Кравчук в комментарии Цензор.НЕТ .
"В приложении продолжается голосование, оно должно состояться в течение суток. Сейчас не ясна картина в целом, а лишь проголосовавших 60% депутатов фракции", - сказала Кравчук.
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По словам Кравчук, голосование проходит за три варианта развития: поддержать Дубинского, исключить из фракции, или лишить должности заместителя председателя финкомитета Рады.
"Когда мы поймем, какой из этих вариантов имеет поддержку, мы будем обсуждать, как двигаться дальше", - подытожила она.
- 15 января Арахамия заявил, что по поводу санкций США не будут проводить специальное заседание фракции . В свою очередь Дубинский заявил, что требует созвать спецзаседание фракции относительно санкций США против него
- Дубинский заявил, что не планирует выходить из фракции после того, как США наложили на него санкции.
- Впоследствии Офис генпрокурора открыл 2 производства против Дубинского.
- 26 января Дубинский записал обращение к президенту Владимиру Зеленскому, где просит личной встречи и угрожает развалить фракцию "слуг".
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