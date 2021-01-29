Есть три варианта: 60% нардепов-"слуг" уже высказались относительно исключения Дубинского из фракции, - нардеп Кравчук

29 января, 2021, 11:58

Во фракции "Слуга народа" продолжается голосование за возможное исключение Александра Дубинского

Об этом сообщила заместитель главы фракции Евгения Кравчук в комментарии Цензор.НЕТ .

"В приложении продолжается голосование, оно должно состояться в течение суток. Сейчас не ясна картина в целом, а лишь проголосовавших 60% депутатов фракции", - сказала Кравчук.

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По словам Кравчук, голосование проходит за три варианта развития: поддержать Дубинского, исключить из фракции, или лишить должности заместителя председателя финкомитета Рады.

"Когда мы поймем, какой из этих вариантов имеет поддержку, мы будем обсуждать, как двигаться дальше", - подытожила она.

Источник: https://censor.net/ua/n3244829