Пожар в Харькове: число погибших возросло до 16 человек
25 января, 2021, 09:40
Отмечается, что пожилой человек умер от стресса, находясь в больнице
Об этом сообщает "Сегодня" со ссылкой на управление ГСЧС в Харьковской области.
Отмечается, что пожилой мужчина скончался в больнице. Таким образом, число жертв пожара достигло 16 человек.
Напомним, 21 января в Харькове на ул. Нижняя Гиивська, 150Б, в двухэтажном жилом доме, предварительно переоборудованном под дом престарелых, возник пожар на втором этаже . Погибли 15 жителей дома. Отмечается, что 11 человек были госпитализированы .
- В Харьковской ОГА отметили, что по адресу ул Нижняя Гиевська, 150-б, где в результате пожара в четверг погибли 15 человек, систем не зарегистрировано никаких заведений соцзащиты
- Работников доме престарелых, где в пожаре погибли 15 человек, доставили в полицию
- В рамках уголовного производства задержали 4 подозреваемых
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