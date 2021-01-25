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Пожар в Харькове: число погибших возросло до 16 человек


фото: ДСНС
Отмечается, что пожилой человек умер от стресса, находясь в больнице

Об этом сообщает "Сегодня" со ссылкой на управление ГСЧС в Харьковской области.

Отмечается, что пожилой мужчина скончался в больнице. Таким образом, число жертв пожара достигло 16 человек.

Напомним, 21 января в Харькове на ул. Нижняя Гиивська, 150Б, в двухэтажном жилом доме, предварительно переоборудованном под дом престарелых, возник пожар на втором этаже . Погибли 15 жителей дома. Отмечается, что 11 человек были госпитализированы .

  • В Харьковской ОГА отметили, что по адресу ул Нижняя Гиевська, 150-б, где в результате пожара в четверг погибли 15 человек, систем не зарегистрировано никаких заведений соцзащиты
  • Работников доме престарелых, где в пожаре погибли 15 человек, доставили в полицию
  • В рамках уголовного производства задержали 4 подозреваемых

 

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