После пожара в Харькове госпитализированы 11 человек: их могут поселить в интернаты
21 января, 2021, 18:04
Директор департамента социальной защиты Харьковской ОГА Юрий Шпарага заявил, что после пожара в Харькове госпитализировали 11 человек
Об этом он сказал в эфире одного из телеканалов, передает "РБК-Украина".
"По состоянию на сейчас медицинская помощь оказывается 11 лицам. Все они, если будут нуждаться в жилье, будут размещены в интернатные учреждения, которые готовы принять этих людей", - заявил Шпарага.
По его словам, всего в доме престарелых на момент пожара было 33 человека.
- Напомним, 21 января в Харькове на ул. Нижняя Гиевская, 150б, в двухэтажном жилом доме, предварительно переоборудованном под дом престарелых, возник пожар на втором этаже.
- Генеральный прокурор Украины Ирина Венедиктова отметила, что предварительная версия следствия заключается в том, что причиной пожара стало неосторожное обращение с электронагревательными приборами.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
Читайте также
-
29 декабря, 2020 Миллиарды Нафтогаза - мошенникам: как разделили "газовый пирог"
-
19 января, 2021 Крещение: ныряние в прорубь грехов не смывает
-
-
-
15 января, 2021 Виталий Портников: Россия демонтирует международное право
Читайте также
-
19 января, 2021 Крещение: ныряние в прорубь грехов не смывает
-
-