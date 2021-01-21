После пожара в Харькове госпитализированы 11 человек: их могут поселить в интернаты

21 января, 2021, 18:04

Директор департамента социальной защиты Харьковской ОГА Юрий Шпарага заявил, что после пожара в Харькове госпитализировали 11 человек

Об этом он сказал в эфире одного из телеканалов, передает "РБК-Украина".

"По состоянию на сейчас медицинская помощь оказывается 11 лицам. Все они, если будут нуждаться в жилье, будут размещены в интернатные учреждения, которые готовы принять этих людей", - заявил Шпарага.

По его словам, всего в доме престарелых на момент пожара было 33 человека.

Напомним, 21 января в Харькове на ул. Нижняя Гиевская, 150б, в двухэтажном жилом доме, предварительно переоборудованном под дом престарелых, возник пожар на втором этаже.

Генеральный прокурор Украины Ирина Венедиктова отметила, что предварительная версия следствия заключается в том, что причиной пожара стало неосторожное обращение с электронагревательными приборами.

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