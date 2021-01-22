Из-за пожара в Харькове задержали четвертого подозреваемого, - Венедиктова

Об этом генеральный прокурор Украины Ирина Венедиктова рассказала в Facebook.

"Задержанный владелец домовладения, который сдал двухэтажное здание под пансионат, а также арендатор дома и его жена - директор частного предприятия, фактически руководила учреждением. Также задержан администратор, который координировал работу пансионата, при этом официально не был там трудоустроен. Всем им готовятся сообщение о подозрении и ходатайство об избрании меры пресечения ", - рассказала генпрокурор.

Венедиктова отметила, что задержанное супруги были учредителями общественной организации, целью деятельности которой установлено содействие проведению оздоровительной любительской, культурной деятельности, направленной на удовлетворение и защиту законных интересов ее членов, которая вероятно использовалась для прикрытия деятельности связанной с уходом за пожилыми людьми.

"Стоимость пребывания в пансионате" Золотое время "они оценивали в среднем в 15 тыс", - добавила Венедиктова