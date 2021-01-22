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Espreso.tvОбществоИз-за пожара в Харькове задержали четвертого подозреваемого, - Венедиктова

Из-за пожара в Харькове задержали четвертого подозреваемого, - Венедиктова


фото: Прокуратура Харківщини
Генпрокурор Ирина Венедиктова отметила, что задержана жена владельца дома престарелых. По ее словам, задержана осуществляла руководство учреждением

Об этом генеральный прокурор Украины Ирина Венедиктова рассказала в Facebook.

"Задержанный владелец домовладения, который сдал двухэтажное здание под пансионат, а также арендатор дома и его жена - директор частного предприятия, фактически руководила учреждением. Также задержан администратор, который координировал работу пансионата, при этом официально не был там трудоустроен. Всем им готовятся сообщение о подозрении и ходатайство об избрании меры пресечения ", - рассказала генпрокурор.

Венедиктова отметила, что задержанное супруги были учредителями общественной организации, целью деятельности которой установлено содействие проведению оздоровительной любительской, культурной деятельности, направленной на удовлетворение и защиту законных интересов ее членов, которая вероятно использовалась для прикрытия деятельности связанной с уходом за пожилыми людьми.

"Стоимость пребывания в пансионате" Золотое время "они оценивали в среднем в 15 тыс", - добавила Венедиктова

Она отметила, что на здание, в котором функционировал пансионат для пожилых, отсутствуют документы на ввод в эксплуатацию, и к ней без получения специальных разрешений, предусмотренных законодательством, подключено электро- и газоснабжения, путем подключения от коммуникаций дома, надлежащим образом оформленный .

Напомним, ранее прокуратура Харьковской области сообщала о задержании трех человек, причастных к работе доме престарелых - владельца дома, арендатора дома и администратора

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