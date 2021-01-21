Степанов рассказал, когда вакцина от коронавируса появится в аптеках
Об этом заявил министр здравоохранения Максим Степанов в интервью Интерфакс-Украина .
"Если говорить о появлении вакцины от коронавирусной болезни на коммерческом рынке в достаточном количестве, думаю, что к лету появятся легальные поставки вакцины", - сказал он.
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Степанов заявил, что в национальном плане предусмотрено бесплатную вакцинацию всего населения.
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"Если человек понимает, что попадает в пятую группу, то есть будет вакцинирован в конце 2021 - начале 2022 года, но хочет вакцинироваться раньше, она сможет приобрести вакцину на коммерческом рынке", - добавил министр.
- Украинская компания заключила соглашение на поставку 5 млн доз китайской вакцины Sinovac.
- Глава Минздрава Максим Степанов заявил, что если Sinovac не появится эффективность до 70% - контракта на вакцину не будет.
- Стоимость одной дозы вакцины от компании Sinovac будет стоить для украинцев 504 гривны .
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