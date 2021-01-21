Украина ведет переговоры с США относительно вакцин от COVID-19, - посол Ельченко
Об этом он заявил на брифинге, видео опубликовал Укринформ на Youtube.
"Начиная с конца июля я провел видео-телефонные разговоры с руководством компаний Pfizer, Moderna, Johnson & Johnson. Дальше дело уже было за Министерством здравоохранения Украины и другими ведомствами. Это уже вопрос коммерческие - по цене, надежности вакцин", - заявил дипломат .
Он отметил, что не может комментировать ход переговоров, но заверил, что "работа продолжается на профессиональном уровне".
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Ельченко сказал, что также Украина стоит в приоритете в этом вопросе в USAID, организации правительства США, отвечающее за невоенную помощь.
- Украинская компания заключила соглашение на поставку 5 млн доз китайской вакцины Sinovac.
- Глава Минздрава Максим Степанов заявил, что если Sinovac не появится эффективность до 70% - контракта на вакцину не будет.
- Стоимость одной дозы вакцины от компании Sinovac будет стоить для Украинской 504 гривны .
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