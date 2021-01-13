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Espreso.tvОбществоУкраинцы будут платить за одну дозу китайской вакцины от Sinovac примерно 500 грн

Украинцы будут платить за одну дозу китайской вакцины от Sinovac примерно 500 грн


фото: reuters
Стоимость одной дозы вакцины от компании Sinovac будет стоить для украинцев 504 гривни

Об этом сообщил председатель наблюдательного совета группы фармацевтических компаний "Лекхим" Валерий Печаев, сообщает УП. Жизнь.

"Для всех будет единая цена - 504 грн", - пояснил он.

Однако точная цена будет зависеть от курса доллара.

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"Цена может быть даже меньше, ведь продажа будет осуществляться в гривнях. Все зависит от того, как будет двигаться курс доллара", - рассказал Печаев.

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