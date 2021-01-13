Украинцы будут платить за одну дозу китайской вакцины от Sinovac примерно 500 грн

13 января, 2021, 16:03

Стоимость одной дозы вакцины от компании Sinovac будет стоить для украинцев 504 гривни

Об этом сообщил председатель наблюдательного совета группы фармацевтических компаний "Лекхим" Валерий Печаев, сообщает УП. Жизнь.

"Для всех будет единая цена - 504 грн", - пояснил он.

Однако точная цена будет зависеть от курса доллара.

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"Цена может быть даже меньше, ведь продажа будет осуществляться в гривнях. Все зависит от того, как будет двигаться курс доллара", - рассказал Печаев.

Украинская компания заключила соглашение на поставку 5 млн доз китайской вакцины Sinovac.

Глава Минздрава Максим Степанов заявил, что, если Sinovac не покажет эффективность до 70%, - контракта на вакцину не будет.