"Если верить документам": Навальный заявил, что его повезли в тюрьму "Матросская тишина"

18 января, 2021, 23:17

Арестованный в Москве российский оппозиционер Алексей Навальный заявил, что его повезли в СИЗО №1 "Матросская тишина"

Видео с обращением Навального из помещения суда появилось на его странице в Twitter.

"Если верить документам суда, я поехал в "Матросскую. тишину", а всем хочу сказать одно: ничего не надо бояться, бояться можно только своего собственного страха. Пока!" - сказал Навальный.

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Директор Фонда борьбы с коррупцией Иван Жданов написал в Facebook, что официальные источники еще не подтвердили отправку Навального в "Матросскую тишину".

Мы, конечно, еще будем наблюдать признаки истерики Путина долгое время. До сих пор нет подтверждения, что Навального ... Опубликовано Иваном Ждановым Понедельник, 18 января 2021 г.

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