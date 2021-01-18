"Если верить документам": Навальный заявил, что его повезли в тюрьму "Матросская тишина"
Видео с обращением Навального из помещения суда появилось на его странице в Twitter.
"Если верить документам суда, я поехал в "Матросскую. тишину", а всем хочу сказать одно: ничего не надо бояться, бояться можно только своего собственного страха. Пока!" - сказал Навальный.
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Директор Фонда борьбы с коррупцией Иван Жданов написал в Facebook, что официальные источники еще не подтвердили отправку Навального в "Матросскую тишину".
January 18, 2021
Мы, конечно, еще будем наблюдать признаки истерики Путина долгое время. До сих пор нет подтверждения, что Навального ...Опубликовано Иваном Ждановым Понедельник, 18 января 2021 г.
- Напомним, 17 января российский оппозиционер Алексей Навальный со своей женой, Юлией Навальной, вернулся в Москву из Берлина, где лечился от отравления в результате покушения на его жизнь.
- Чтобы изолировать политика от его сторонников, российские власти перенесли прибытие рейса Навального из Внуково в Шереметьево и перекрыли Ленинградский проспект.
- После приземления в аэропорту Шереметьево самолета, которым прилетел Алексей Навальный, пенитенциарная служба РФ задержала оппозиционера.
- Мировые лидеры призвали власти РФ немедленно освободить Навального.
- 18 января российский суд арестовал Навального на 30 суток.
- ЕС требует освободить Навального и всех задержанных журналистов, освещавших его прибытие в РФ. Латвия призвала к новым санкциям против РФ.
- В городах России люди вышли на протесты против ареста Навального, их начали задерживать.
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