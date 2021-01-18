"Не молчите, сопротивляйтесь": Навальный призвал россиян к уличным протестам

18 января, 2021, 16:51

Российский оппозиционер Алексей Навальный, которого арестовали на 30 суток, записал обращение из зала суда

Видео опубликовал YouTube-канал Навальный LIVE.

"Чего боится эта жаба, сидящая на трубе? Чего боятся эти бункерные воры больше всего? Вы сами прекрасно знаете. Выхода людей на улицы. Потому что это та вещь, тот политический фактор, который нельзя игнорировать. Он самый главный, самый важный" , - сказал оппозиционер.

Навальный заявил, что россияне "ежедневно теряют свое будущее" и уже 20 лет подряд становятся беднее, страна деградирует, образование все хуже, здравоохранение все более убогое".

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"Я вас призываю: не молчите, сопротивляйтесь, выходите на улицы. Никто, кроме нас самих, нас не защитит. А нас так много, что если мы захотим чего-то достичь, мы этого достигнем!" - призвал он.

23 января региональные штабы Алексея Навального начнут большие митинги по всей стране, заявил руководитель сети региональных штабов политика Леонид Волков.

Штабы Навального по всей стране немедленно начинают подготовку к большим митинги по всей стране 23 января, а не дожидаясь нового суда.



Алексей Навальный должен быть немедленно освобожден. - Leonid Volkov (@leonidvolkov) January 18, 2021

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