Турчинов: энергетический коллапс как технология предательства и капитуляции
Об этом передает пресс-служба партии Европейская Солидранисть.
По его словам, одной из важных побед в борьбе с российской агрессией было достижение энергетической независимости нашей страны. Украина избавилась от газовой иглы РФ и в течение последних лет не покупала ни одного кубометра газа от агрессора, а не заводила с севера ни киловатта электроэнергии.
"Несмотря на все заявления действующей украинской власти о мире и "очередном завершении войны", военное противостояние с Россией и оккупация продолжаются, обстрелы и гибель украинских военных не прекращаются", - сообщил Турчинов.
Он отметил, что в этих условиях и.о. министра энергетики Юрий Витренко делает заявление о необходимости разблокирования закупок газа из России. Параллельно с этим "Укрэнерго" предупреждает правительство о подготовке масштабных веерных отключений потребителей электроэнергии в условиях низких температур может превратить Украину в Алчевск 2006 года.
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"Нельзя исключать, что резкое повышение тарифов на энергоносители, которое произошло с нового года, является одним из рычагов власти, чтобы обеспечить себе прикрытие для масштабной коррупции и предательства национальных интересов", - сказал Турчинов.
Он отметил, что в течение всего времени пребывания "зеленых" у власти в угоду олигархата НАК "Нафтогаз" превращается в банкрота, а национальный стратегический ресурс - атомная энергетика - системно уничтожается. Так, искусственно останавливались блоки украинских АЭС, тотально ограничивалось финансирования, своевременно не проводился ремонт и восстановление мощностей энергоблоков.
"В результате страну ставят перед фактом веерных отключений и "необходимостью закупки электроэнергии в Беларуси", для которой РФ в кредит построили атомную электростанцию. Кстати, в связи со строительством Белорусской АЭС, Евросоюз объявил этой стране бойкот на импорт электроэнергии. Восстановление энергетической зависимости от Кремля и непосредственное финансирование агрессора и оккупанта является государственным преступлением и мощным ударом по независимости и обороноспособности нашей страны. Остановить это преступление, экономический и энергетический коллапс можно только через полный демонтаж "зеленой" власти, которая становится угрозой национальной безопасности Украины ", - подчеркнул Турчинов.
- Напомним, цена на газ для бытовых потребителей планируют установить на уровне 6,99 грн до конца карантина или отопительного сезона.
- АМКУ проверит обоснованность тарифов на распределение газа.
- Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль также заявил, что фиксированная цена на газ в Украине может действовать до конца карантина или до конца отопительного сезона .
- Премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что правительство сейчас работает над тем, чтобы подготовить годовой тариф на газ в Украине.
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