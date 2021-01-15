Турчинов: энергетический коллапс как технология предательства и капитуляции

15 января, 2021, 19:32

Бывший и.о. президента Украины Александр Турчинов заявил, что Россией тщательно отработаны технологии экономической и политической экспансии под прикрытием "экспорта энергоносителей"

Об этом передает пресс-служба партии Европейская Солидранисть.

По его словам, одной из важных побед в борьбе с российской агрессией было достижение энергетической независимости нашей страны. Украина избавилась от газовой иглы РФ и в течение последних лет не покупала ни одного кубометра газа от агрессора, а не заводила с севера ни киловатта электроэнергии.

"Несмотря на все заявления действующей украинской власти о мире и "очередном завершении войны", военное противостояние с Россией и оккупация продолжаются, обстрелы и гибель украинских военных не прекращаются", - сообщил Турчинов.

Он отметил, что в этих условиях и.о. министра энергетики Юрий Витренко делает заявление о необходимости разблокирования закупок газа из России. Параллельно с этим "Укрэнерго" предупреждает правительство о подготовке масштабных веерных отключений потребителей электроэнергии в условиях низких температур может превратить Украину в Алчевск 2006 года.

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"Нельзя исключать, что резкое повышение тарифов на энергоносители, которое произошло с нового года, является одним из рычагов власти, чтобы обеспечить себе прикрытие для масштабной коррупции и предательства национальных интересов", - сказал Турчинов.

Он отметил, что в течение всего времени пребывания "зеленых" у власти в угоду олигархата НАК "Нафтогаз" превращается в банкрота, а национальный стратегический ресурс - атомная энергетика - системно уничтожается. Так, искусственно останавливались блоки украинских АЭС, тотально ограничивалось финансирования, своевременно не проводился ремонт и восстановление мощностей энергоблоков.

"В результате страну ставят перед фактом веерных отключений и "необходимостью закупки электроэнергии в Беларуси", для которой РФ в кредит построили атомную электростанцию. Кстати, в связи со строительством Белорусской АЭС, Евросоюз объявил этой стране бойкот на импорт электроэнергии. Восстановление энергетической зависимости от Кремля и непосредственное финансирование агрессора и оккупанта является государственным преступлением и мощным ударом по независимости и обороноспособности нашей страны. Остановить это преступление, экономический и энергетический коллапс можно только через полный демонтаж "зеленой" власти, которая становится угрозой национальной безопасности Украины ", - подчеркнул Турчинов.

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