Работаем над тем, чтобы ввести годовой тариф на газ для украинцев - Шмыгаль

15 января, 2021, 16:25

Премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что правительство сейчас работает над тем, чтобы подготовить годовой тариф на газ в Украине

Об этом он заявил в интервью Украина24.

"Сегодня мы работаем над тем, чтобы подготовить годовой продукт (тариф на газ - ред.) для украинцев. Не ежемесячный - когда цена каждый месяц может расти и падать, а годовой продукт, когда цена будет фиксированной на год", - отметил Шмыгаль.

По его словам, цена на газ в любом случае будет рыночной.

"Мы не отойдем от рыночного регулирования. Это на самом деле выгодно для людей, и многие это уже почувствовали", - добавил премьер.

Напомним, цену на газ для бытовых потребителей планируют установить на уровне 6,99 грн до конца карантина или отопительного сезона.

АМКУ проверит обоснованность тарифов на распределение газа.

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль также заявил, что фиксированная цена на газ в Украине может действовать до конца карантина или до конца отопительного сезона.

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