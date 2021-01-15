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Работаем над тем, чтобы ввести годовой тариф на газ для украинцев - Шмыгаль


фото: kmu.gov.ua
Премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что правительство сейчас работает над тем, чтобы подготовить годовой тариф на газ в Украине

Об этом он заявил в интервью Украина24.

"Сегодня мы работаем над тем, чтобы подготовить годовой продукт (тариф на газ - ред.) для украинцев. Не ежемесячный - когда цена каждый месяц может расти и падать, а годовой продукт, когда цена будет фиксированной на год", - отметил Шмыгаль.

По его словам, цена на газ в любом случае будет рыночной.

"Мы не отойдем от рыночного регулирования. Это на самом деле выгодно для людей, и многие это уже почувствовали", - добавил премьер.

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