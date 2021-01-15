"Как минимум до апреля": Шмыгаль рассказал, сколько будет действовать фиксированная цена на газ

15 января, 2021, 10:38

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что фиксированная цена на газ в Украине может действовать до конца карантина или до конца отопительного сезона

Об этом сообщает Правительственный портал.

"Правительство решило зафиксировать верхнюю границу цены на газ не выше 6,99 грн за кубический метр. Это рынок, это цена газа на рынке, но верхний предел не может превышать эту цифру. Эта цена будет действовать на период карантина или до конца отопительного сезона, то есть как минимум до апреля. Далее будем смотреть, какой будет ситуация. Возможно, цена пойдет резко вниз, тогда мы снимем это ограничение", - цитирует пресс-служба слова Шмыгаля.

По его словам, государственная компания "Нафтогаз" и другие поставщики газа должны рассчитать цену своих годовых продуктов и предложить украинцам фиксированную цену.

Шмыгаль также отметил, что осенью прошлого года десятки тысяч украинцев уже подписали годовые контракты на поставку газа по цене 4,70 грн за кубический метр. Он добавил, что такой принцип действует в большинстве стран Европы, а люди могут выбирать фиксированную цену на год или на месяц.

Премьер напомнил, что в прошлом году в Украине заработал рынок газа и именно биржа регулирует цены. Однако на рынке, по его словам, есть злоупотребление, в связи с чем правительство ограничит предельную цену на газ, чтобы отдельные компании, которые имеют монопольное положение в области, не завышали цену и не совершали манипуляций в платежках.

Шмыгаль подчеркнул, что правительство хочет, чтобы тариф на распределение газа был справедливым для всех людей. Для этого есть наработанные механизмы, которые готовы поддержать в парламенте.

Цену на газ для бытовых потребителей планируют установить на уровне 6,99 грн до конца карантина или отопительного сезона.

АМКУ проверит обоснованность тарифов на распределение газа.

Секретарь Харьковского горсовета Игорь Терехов заявил, что в Харькове тарифы для горожан на отопление и горячую воду не будут расти.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb