АМКУ проверит обоснованность тарифов на распределение газа

13 января, 2021, 14:57

Антимонопольный комитет Украины (АМКУ) проверит обоснованность установления тарифов на распределение газа и в случае нарушений обяжет Национальную комиссию, осуществляющую государственное регулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг (НКРЕКУ), исправить ситуацию

Об этом сообщила пресс-служба Антимонопольного комитета Украины.

"На протяжении июля-декабря 2020 года мы были свидетелями роста тарифов на газораспределение в абсолютном большинстве областей. К тому же, эти тарифы существенно отличаются в разных субъектов. Обоснованность и прозрачность формирования такого тарифа будет изучена Антимонопольным комитетом в ближайшее время. В случае выявления нарушений Комитет заставит регулятора исправить ситуацию ", - говорится в сообщении.

По данным НКРЕКП, на которые ссылается Комитет, размеры тарифов на услуги по распределению природного газа на январь колеблются от 0,31 грн / куб. м до 2,55 грн / куб.

В пресс-службе также отметили, что за пять месяцев с начала работы рынка газа только 3% граждан выбрали нового газопоставщика.

"Можно предположить, что отдельные потребители не смогли этого сделать из-за наличия определенных барьеров - угрозы действующего продавца отключить от газа, начисления несуществующих долгов и т.д.", - отметили в АМКУ.

В Комитете объяснили, что в случае наличия таких барьеров при попытке смены поставщика необходимо срочно обратиться в НКРЕКП, препятствия должны устранить в кратчайшие сроки.

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