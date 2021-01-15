Шмыгаль объяснил, почему цену на газ предлагают зафиксировать на уровне 6,99 грн/куб. м

15 января, 2021, 16:21

Предельная цена на газ на уровне 6,99 грн/куб. м была предложена, поскольку была самой низкой на украинской газовой бирже в январе этого года

Об этом премьер-министр Украины Денис Шмыгаль сказал в интервью Украине 24 .

"Самая низкая цена на украинской газовой бирже в январе была 6,99 грн. Небольшое количество потребителей воспользовалась такой цене, но она была. Она была взята за основу для фиксации на этот период, это февраль-март, но не позднее, чем до конца отопительного сезона. В связи с ковидом правительство имеет возможность ввести ограничение верхнего предела цены на газ", - сказал Шмыгаль.

В дальнейшем, по его словам, правительство будет изучать годовой продукт и возможно, что он будет дешевле этого уровня, или же он будет колебаться и цена будет плавающей.

"В любом случае, это будет доступная и понятная для украинцев цена", - подчеркнул премьер.

Цена на газ для бытовых потребителей планируют установить на уровне 6,99 грн до конца карантина или отопительного сезона.

АМКУ проверит обоснованность тарифов на распределение газа.

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