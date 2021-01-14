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Espreso.tvОбществоТурция разрешила экстренное использование китайской вакцины, которую закупила Украина

Турция разрешила экстренное использование китайской вакцины, которую закупила Украина

Министерство здравоохранения Турции одобрило экстренное использование китайской вакцины против коронавируса от компании Sinovac

Об этом сообщает агентство Anadolu .

В Агентстве сообщили, что экстренное использование вакцины утвердили, чтобы население могло получить доступ к этому препарату как можно быстрее.

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Глава Минздрава Фахреттин Коджа уже сделал прививку. Видео он выложил в Twitter.

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"Сегодня мы вместе стали первыми работниками, которым ввели вакцину от коронавируса после утверждения в чрезвычайных ситуациях. Процесс начался для всех наших медицинских работников", - написал он.
 

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