Турция разрешила экстренное использование китайской вакцины, которую закупила Украина

14 января, 2021, 08:20

Министерство здравоохранения Турции одобрило экстренное использование китайской вакцины против коронавируса от компании Sinovac

Об этом сообщает агентство Anadolu .

В Агентстве сообщили, что экстренное использование вакцины утвердили, чтобы население могло получить доступ к этому препарату как можно быстрее.

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Глава Минздрава Фахреттин Коджа уже сделал прививку. Видео он выложил в Twitter.

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