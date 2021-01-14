Турция разрешила экстренное использование китайской вакцины, которую закупила Украина
Об этом сообщает агентство Anadolu .
В Агентстве сообщили, что экстренное использование вакцины утвердили, чтобы население могло получить доступ к этому препарату как можно быстрее.
Читайте также: Эффективность COVID-вакцины Sinovac, которую планирует закупить Украины, составляет 50%, - ученые
Глава Минздрава Фахреттин Коджа уже сделал прививку. Видео он выложил в Twitter.
Читайте также: Президент Индонезии сделал прививку китайской вакциной, которую закупила Украина
Bugün Bilim Kurulu Üyelerimizle birlikte, Koronavirüs aşısının Acil Kullanım Onayı sonrası ilk uygulanan sağlık çalışanları olduk. Tüm sağlık çalışanlarımız için süreç başladı. Hayırlı uğurlu olsun. pic.twitter.com/K1cPxMt3SE- Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) January 13, 2021
- Украинская компания заключила соглашение на поставку 5 млн доз китайской вакцины Sinovac.
- Глава Минздрава Максим Степанов заявил, что если Sinovac не появится эффективность до 70% - контракта на вакцину не будет.
- Стоимость одной дозы вакцины от компании Sinovac будет стоить для украинцев 504 гривны .
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram канал: https://t.me/espresotb