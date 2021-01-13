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Espreso.tvОбществоПрезидент Индонезии сделал прививку китайской вакциной, которую закупила Украина

Президент Индонезии сделал прививку китайской вакциной, которую закупила Украина


фото: reuters
Президент Индонезии Джоко Видодо сделал первую прививку вакциной от COVID-19 производства китайской компании Sinovac Biotech

Об этом сообщает АР .

Вакцинировались и высокопоставленные чиновники министерства обороны Индонезии, полиции и здравоохранения.

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Массовая вакцинация начнется в ближайшие месяцы и будет бесплатной. Первыми дозы получат медицинские работники, госслужащие и лица из группы риска.

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