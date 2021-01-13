Президент Индонезии сделал прививку китайской вакциной, которую закупила Украина
13 января, 2021, 13:49
Президент Индонезии Джоко Видодо сделал первую прививку вакциной от COVID-19 производства китайской компании Sinovac Biotech
Об этом сообщает АР .
Вакцинировались и высокопоставленные чиновники министерства обороны Индонезии, полиции и здравоохранения.
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Массовая вакцинация начнется в ближайшие месяцы и будет бесплатной. Первыми дозы получат медицинские работники, госслужащие и лица из группы риска.
- Напомним, китайская вакцина от COVID-19 Sinovac Biotech на испытаниях в Бразилии показала эффективность 78%.
- Украинская компания заключила соглашение на поставку 5 млн доз китайской вакцины Sinovac.
- Глава Минздрава Максим Степанов заявил, что если Sinovac не появится эффективность до 70% - контракта на вакцину не будет.
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