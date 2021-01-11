Готовы забрать сеть газоснабжения на баланс города, чтобы снизить тарифы, - горсовет Житомира

11 января, 2021, 17:33

Чтобы уменьшить стоимость транспортировки газа, в Житомире готовы забрать сеть газоснабжения на баланс города

Об этом сообщил житомирский городской глава Сергей Сухомлин в Facebook .

"Мы готовы забрать сети газоснабжения на баланс города, чтобы уменьшить стоимость транспортировки газа", - отметил он.

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Сухомлин отметил, что пока власти города не могут уменьшать или увеличивать тариф, а лишь вносят изменения в его составляющие, которые принимает или НКРЭКУ, Кабинет министров или Нафтогаз. Речь идет об увеличении стоимости транспортировки газа, цены газа, электроэнергии и корректировки зарплаты.

Напомним, утром воскресенья, 10 января 2021 года, в харьковском пригороде Поселок Высокий возмущенные резким повышением коммунальных тарифов перекрыли движение по автодороге М18 "Харьков - Симферополь" .

Также, посвященные резкому росту тарифов на отопление протестные акции состоялись в Новой Водолаге и Балаклее.

Протесты прошли также в Житомирской области и других регионах.

11 января в Винницкой области прошли митинги против повышения тарифов на энергоносители - в Жмеринке, Гайсине, Тульчине и Брацлаве блокируют автодороги.

Впоследствии, глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия заявил, что депутаты готовят антикризисный план для решения проблем, которые могут возникнуть из-за повышения тарифов в Украине.

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