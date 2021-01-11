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Espreso.tvОбществоГотовы забрать сеть газоснабжения на баланс города, чтобы снизить тарифы, - горсовет Житомира

Готовы забрать сеть газоснабжения на баланс города, чтобы снизить тарифы, - горсовет Житомира


фото: nv.ua
Чтобы уменьшить стоимость транспортировки газа, в Житомире готовы забрать сеть газоснабжения на баланс города

Об этом сообщил житомирский городской глава Сергей Сухомлин в Facebook .

"Мы готовы забрать сети газоснабжения на баланс города, чтобы уменьшить стоимость транспортировки газа", - отметил он.

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Сухомлин отметил, что пока власти города не могут уменьшать или увеличивать тариф, а лишь вносят изменения в его составляющие, которые принимает или НКРЭКУ, Кабинет министров или Нафтогаз. Речь идет об увеличении стоимости транспортировки газа, цены газа, электроэнергии и корректировки зарплаты.

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