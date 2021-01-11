Зеленский поручил правительству срочно решить вопрос с тарифами на газ

11 января, 2021, 15:45

Об этом сообщила пресс-служба Офиса президента.

"Тарифы на газ для населения должны быть справедливыми. Цена на газ растет на рынке из-за погодных условий и других причин, которые сложились в Европе, и мы не можем позволить рост цены для наших граждан", - цитирует пресс-служба слова Зеленского.

По информации пресс-службы, Кабинет министров готовит системные решения по выстраиванию баланса на энергетическом рынке.

В частности, министр энергетики Юрий Витренко представил предварительный план по существенному снижению тарифов на газ и установлению цены, которая была бы справедливой с точки зрения потребителя.

Отмечается, что эти решения также предусматривают сохранение макрофинансовой стабильности, развитие честной конкуренции на рынке и помогут избежать финансового дисбаланса.

Напомним, глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия заявил, что депутаты готовят антикризисный план для решения проблем, которые могут возникнуть из-за повышения тарифов в Украине.